Трамп назвав повідомлення про відставку Тіллерсона фейком

“ЗМІ спекулювали, що я звільнив Рекса Тіллерсона або що він скоро піде — фейкові новини! Він не йде, і хоча ми не погоджуємося в деяких питаннях, ... ми добре працюємо разом”, — написав Д.Трамп.

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 грудня 2017 р.

