Торнадо, полметра снега и первые жертвы - последствия зимнего шторма в США

ukru
15 марта, 19:03 • 105418 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140352 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121576 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115224 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103822 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100979 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91147 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122732 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126729 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127223 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 48247 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 51269 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 66204 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 34436 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 35662 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122733 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122781 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260354 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289723 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226099 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104665 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126729 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111125 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128423 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130469 просмотра
Актуальное
Торнадо, полметра снега и первые жертвы - последствия зимнего шторма в США

Торнадо, полметра снега и первые жертвы - последствия зимнего шторма в США

Киев • УНН

 • 22953 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сильный зимний шторм обрушил снег и лед на большую часть Соединенных Штатов, отменил тысячи рейсов и привел к отключению электричества в штатах Теннесси и Техас. Об этом УНН пишет со ссылкой на американские СМИ.

Детали

По данным FlightAware, к полудню четверга было отменено не менее 5100 рейсов в США или из США, при этом более 2700 рейсов было задержано.

В четверг вечером почти 150 000 домохозяйств остались без электричества в Теннесси. В Техасе 60 000 человек потеряли электричество раньше днем, но к вечеру эта цифра снизилась до 33 000. Более 63 000 человек остались без электричества в Огайо, в то время как в Арканзасе и Кентукки было более 14 000 отключений в каждом.

Суровая погода вызвала торнадо в западно-центральной и юго-западной части Алабамы, в результате чего одна женщина погибла и несколько человек получили ранения. Директор Агентства по чрезвычайным ситуациям округа Хейл Рассел Уиден сообщил, что три человека получили тяжелые травмы.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в пятницу утром ожидается сильный снегопад и ледяной дождь. Метеослужба сообщила, что в южных районах возможны внезапные наводнения.

Шторм затронул большую часть страны, от Северного Техаса до Нью-Йорка.

В городах Иллинойса и Мичигана во время первой волны шторма выпало по 30 см снега. В некоторых частях Индианы ожидается до полуметра снега.

В Техасе губернатор Грег Эбботт предупредил о возможных отключениях электроэнергии.

Губернатор Кентукки Энди Бешир объявил чрезвычайное положение из-за погодных условий.

Добавим

Этот шторм произошел примерно через год после того, как энергосистема Техаса потерпела отключения во время резкого похолодания.

Our national forecast chart paints the picture of the very active weather day ahead. Widespread heavy snow and freezing rain is forecast from New England to Texas. In addition, there is the risk for flash flooding as well as severe weather across portions of the South.pic.twitter.com/dnqRQwwNlC

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC)February 3, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы