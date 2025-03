Торнадо, полметра снега и первые жертвы - последствия зимнего шторма в США

Детали

По данным FlightAware, к полудню четверга было отменено не менее 5100 рейсов в США или из США, при этом более 2700 рейсов было задержано.

В четверг вечером почти 150 000 домохозяйств остались без электричества в Теннесси. В Техасе 60 000 человек потеряли электричество раньше днем, но к вечеру эта цифра снизилась до 33 000. Более 63 000 человек остались без электричества в Огайо, в то время как в Арканзасе и Кентукки было более 14 000 отключений в каждом.

Суровая погода вызвала торнадо в западно-центральной и юго-западной части Алабамы, в результате чего одна женщина погибла и несколько человек получили ранения. Директор Агентства по чрезвычайным ситуациям округа Хейл Рассел Уиден сообщил, что три человека получили тяжелые травмы.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в пятницу утром ожидается сильный снегопад и ледяной дождь. Метеослужба сообщила, что в южных районах возможны внезапные наводнения.

Шторм затронул большую часть страны, от Северного Техаса до Нью-Йорка.

В городах Иллинойса и Мичигана во время первой волны шторма выпало по 30 см снега. В некоторых частях Индианы ожидается до полуметра снега.

В Техасе губернатор Грег Эбботт предупредил о возможных отключениях электроэнергии.

Губернатор Кентукки Энди Бешир объявил чрезвычайное положение из-за погодных условий.

Добавим

Этот шторм произошел примерно через год после того, как энергосистема Техаса потерпела отключения во время резкого похолодания.

Our national forecast chart paints the picture of the very active weather day ahead. Widespread heavy snow and freezing rain is forecast from New England to Texas. In addition, there is the risk for flash flooding as well as severe weather across portions of the South.pic.twitter.com/dnqRQwwNlC

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 3, 2022