Торнадо, півметра снігу та перші жертви - наслідки зимового шторму в США

За даними FlightAware, до полудня четверга було скасовано не менше 5100 рейсів у США або зі США, при цьому понад 2700 рейсів було затримано.

У четвер увечері майже 150 000 домогосподарств також залишилися без електрики в Теннессі. У Техасі 60 000 людей втратили електрику раніше вдень, але надвечір ця цифра знизилася до 33 000. Понад 63 000 людей залишилися без електрики в Огайо, тоді як в Арканзасі та Кентуккі було понад 14 000 відключень у кожному.

Сувора погода викликала торнадо в західно-центральній та південно-західній частині Алабами, внаслідок чого одна жінка загинула та кілька людей отримали поранення. Директор Агентства з надзвичайних ситуацій округу Хейл Рассел Уіден повідомив, що троє людей отримали тяжкі травми.

Національна метеорологічна служба повідомила, що у п'ятницю вранці очікується сильний снігопад та крижаний дощ. Метеослужба повідомила, що у південних районах можливі раптові повені.

Шторм торкнувся більшої частини країни, від Північного Техасу до Нью-Йорка.

У містах Іллінойсу та Мічигану під час першої хвилі шторму випало по 30 см снігу. У деяких частинах Індіани очікується до півметра снігу.

У Техасі губернатор Грег Ебботт попередив про можливі відключення електроенергії.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир оголосив надзвичайний стан через погодні умови.

Цей шторм стався приблизно через рік після того, як енергосистема Техасу зазнала відключення під час різкого похолодання.

Our national forecast chart paints the picture of the very active weather day ahead. Widespread heavy snow and freezing rain is forecast from New England to Texas. In addition, there is the risk for flash flooding as well as severe weather across portions of the South. pic.twitter.com/dnqRQwwNlC

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 3, 2022