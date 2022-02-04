Торнадо, півметра снігу та перші жертви - наслідки зимового шторму в США

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 58359 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 99169 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 107203 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 134945 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 141548 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 120145 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 136867 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168345 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179855 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215783 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 222445 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 300893 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 82584 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 59812 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 80728 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 300918 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 222462 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 310561 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 428417 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 678924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 24733 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 80728 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 104605 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 141638 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166177 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Торнадо, півметра снігу та перші жертви - наслідки зимового шторму в США

Торнадо, півметра снігу та перші жертви - наслідки зимового шторму в США

Київ • УНН

 • 22954 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сильний зимовий шторм, що обрушив сніг та лід на більшу частину Сполучених Штатів, скасував тисячі рейсів та призвів до відключення електрики у штатах Теннессі та Техас. Про це УНН пише з посиланням на американські ЗМІ.

Деталі

За даними FlightAware, до полудня четверга було скасовано не менше 5100 рейсів у США або зі США, при цьому понад 2700 рейсів було затримано.

У четвер увечері майже 150 000 домогосподарств також залишилися без електрики в Теннессі. У Техасі 60 000 людей втратили електрику раніше вдень, але надвечір ця цифра знизилася до 33 000. Понад 63 000 людей залишилися без електрики в Огайо, тоді як в Арканзасі та Кентуккі було понад 14 000 відключень у кожному.

Сувора погода викликала торнадо в західно-центральній та південно-західній частині Алабами, внаслідок чого одна жінка загинула та кілька людей отримали поранення. Директор Агентства з надзвичайних ситуацій округу Хейл Рассел Уіден повідомив, що троє людей отримали тяжкі травми.

Національна метеорологічна служба повідомила, що у п'ятницю вранці очікується сильний снігопад та крижаний дощ. Метеослужба повідомила, що у південних районах можливі раптові повені.

Шторм торкнувся більшої частини країни, від Північного Техасу до Нью-Йорка.

У містах Іллінойсу та Мічигану під час першої хвилі шторму випало по 30 см снігу. У деяких частинах Індіани очікується до півметра снігу.

У Техасі губернатор Грег Ебботт попередив про можливі відключення електроенергії.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир оголосив надзвичайний стан через погодні умови.

Додамо

Цей шторм стався приблизно через рік після того, як енергосистема Техасу зазнала відключення під час різкого похолодання.

Our national forecast chart paints the picture of the very active weather day ahead. Widespread heavy snow and freezing rain is forecast from New England to Texas. In addition, there is the risk for flash flooding as well as severe weather across portions of the South. pic.twitter.com/dnqRQwwNlC

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 3, 2022

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70