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Телеведущую L'Équipe отстранили за критику игрока сборной Бельгии Жереми Доку

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Франс Пьеррон назвала решение игрока сборной Бельгии присутствовать на родах жены "отвратительным". L'Equipe отстранила журналистку, заявив, что ее слова не соответствуют ценностям издания.

Телеведущую L'Équipe отстранили за критику игрока сборной Бельгии Жереми Доку
Фото: www.facebook.com/france.pierron

Журналистку L’Equipe Франс Пьеррон отстранили от работы после критики футболиста сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Жереми Доку, который хотел бы покинуть расположение команды на Чемпионате мира-2026, чтобы присутствовать на родах своей жены, передает УНН.

Детали

В середине июня Жереми Доку рассказал, что его жена Ширин родит ребенка на второй неделе июля, когда турнир достигнет стадии четвертьфинала, и если Бельгия все еще будет участвовать, он хочет присутствовать на родах.

Это зависит от того, когда это произойдет, но это мой первый ребенок, поэтому я точно хотел бы там быть. Если вы спросите меня, чего я хочу, мой ответ будет таким: никто не хочет пропустить рождение своего первого ребенка. Но я также знаю, что футбол предполагает много других соображений. Я знаю, что федерация поддерживает своих игроков и понимает их ситуации. Посмотрим, что мы можем сделать

- приводит слова Доку издание Reuters.

В пятницу ведущая канала L'Equipe Франс Пьеррон в одном из эфиров назвала решение бельгийского вингера "отвратительным", заявив, что во время родов "от отца все равно нет никакой пользы".

Меня это просто возмущает. Когда тебе выпадает такое счастье - сыграть на Чемпионате мира... Да сотни футболистов готовы на убийство пойти, чтобы оказаться на твоем месте. Это уникальный момент, осуществление детской мечты. И ты собираешься все это бросить просто ради того, чтобы побыть на родах? Извините, но отец там вообще ни при чем. Он там просто как массовка - подержать за руку и сделать фотографию. Ты собираешься лететь 10 часов самолетом, изнурять себя, пропускать все это через сердце... как после такого вообще возвращаться на поле? А ребенок никуда от тебя не денется

- приводит слова Пьеррон издание The Athletic.

Впоследствии журналистка в соцсети "Х" написала, что высказывала лишь личное мнение, добавив, что "ее намерение никогда не заключалось в том, чтобы принижать место или роль родителей рядом с их партнершей и их ребенком".

В своем заявлении издание заявило: "L'Équipe" дистанцируется от этих высказываний, которые абсолютно не соответствуют ценностям группы, и приносит извинения соответствующему футболисту, а также, в целом, своей аудитории".

Сегодня журналист Клемен Гарин сообщил, что руководство канала приняло жесткие меры в отношении Пьеррон, отстранив ее от работы.

Дополнение

Сборная Бельгии стартовала на ЧМ 15 июня матчем против Египта, который завершился ничьей - 1:1.

21 июня Бельгия сыграла в нулевую ничью с Ираном, и после двух туров занимает третье место в группе G.

В матче против Египта Доку провел 86 минут на поле, где нанес один удар по воротам. В поединке против Ирана отсутствовал в заявке команды из-за болезни.

Напомним

Сборная Испании одержала первую победу на ЧМ-2026, разгромив Саудовскую Аравию 4:0. Ламин Ямаль забил первый гол на мундиале, а Микель Оярсабаль оформил дубль.

Павел Башинский

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