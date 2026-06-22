Телеведущую L'Équipe отстранили за критику игрока сборной Бельгии Жереми Доку

Фото: www.facebook.com/france.pierron

Журналистку L’Equipe Франс Пьеррон отстранили от работы после критики футболиста сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Жереми Доку, который хотел бы покинуть расположение команды на Чемпионате мира-2026, чтобы присутствовать на родах своей жены, передает УНН.

Детали

В середине июня Жереми Доку рассказал, что его жена Ширин родит ребенка на второй неделе июля, когда турнир достигнет стадии четвертьфинала, и если Бельгия все еще будет участвовать, он хочет присутствовать на родах.

Это зависит от того, когда это произойдет, но это мой первый ребенок, поэтому я точно хотел бы там быть. Если вы спросите меня, чего я хочу, мой ответ будет таким: никто не хочет пропустить рождение своего первого ребенка. Но я также знаю, что футбол предполагает много других соображений. Я знаю, что федерация поддерживает своих игроков и понимает их ситуации. Посмотрим, что мы можем сделать - приводит слова Доку издание Reuters

В пятницу ведущая канала L'Equipe Франс Пьеррон в одном из эфиров назвала решение бельгийского вингера "отвратительным", заявив, что во время родов "от отца все равно нет никакой пользы".

Меня это просто возмущает. Когда тебе выпадает такое счастье - сыграть на Чемпионате мира... Да сотни футболистов готовы на убийство пойти, чтобы оказаться на твоем месте. Это уникальный момент, осуществление детской мечты. И ты собираешься все это бросить просто ради того, чтобы побыть на родах? Извините, но отец там вообще ни при чем. Он там просто как массовка - подержать за руку и сделать фотографию. Ты собираешься лететь 10 часов самолетом, изнурять себя, пропускать все это через сердце... как после такого вообще возвращаться на поле? А ребенок никуда от тебя не денется - приводит слова Пьеррон издание The Athletic

Впоследствии журналистка в соцсети "Х" написала, что высказывала лишь личное мнение, добавив, что "ее намерение никогда не заключалось в том, чтобы принижать место или роль родителей рядом с их партнершей и их ребенком".

В своем заявлении издание заявило: "L'Équipe" дистанцируется от этих высказываний, которые абсолютно не соответствуют ценностям группы, и приносит извинения соответствующему футболисту, а также, в целом, своей аудитории".

Сегодня журналист Клемен Гарин сообщил, что руководство канала приняло жесткие меры в отношении Пьеррон, отстранив ее от работы.

Дополнение

Сборная Бельгии стартовала на ЧМ 15 июня матчем против Египта, который завершился ничьей - 1:1.

21 июня Бельгия сыграла в нулевую ничью с Ираном, и после двух туров занимает третье место в группе G.

В матче против Египта Доку провел 86 минут на поле, где нанес один удар по воротам. В поединке против Ирана отсутствовал в заявке команды из-за болезни.

Напомним

Сборная Испании одержала первую победу на ЧМ-2026, разгромив Саудовскую Аравию 4:0. Ламин Ямаль забил первый гол на мундиале, а Микель Оярсабаль оформил дубль.