Мировые звезды примут участие в благотворительном концерте после атаки в Манчестере
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В воскресенье 4 июня до благотворительного концерта после теракта, который состоится на стадионе “Олд Траффорд” в Манчестере, Джастин Бибер, Кэти Перри и Coldplay присоединятся к Арианы Гранде, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.
Кроме Джастин Бибер, Кэти Перри, Coldplay и Арианы Гранде, на концерте выступят и другие артисты: группа Take That, певец Ниолл Хоран с One Direction, Майли Сайрус, Ашер и Фаррелл.
Сам стадион рассчитан на 50 000 человек, но концерт будут транслировать в прямом эфире на BBC TV и радио. Средства от концерта будут переданы в фонд жертвам нападения
Стоит отметить, что те люди, которые были на концерте 22 мая, смогут посетить шоу бесплатно.
Как сообщал УНН, полиция арестовала шестнадцатого подозреваемого по делу теракта в Манчестере.