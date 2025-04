Мировые звезды примут участие в благотворительном концерте после атаки в Манчестере

Кроме Джастин Бибер, Кэти Перри, Coldplay и Арианы Гранде, на концерте выступят и другие артисты: группа Take That, певец Ниолл Хоран с One Direction, Майли Сайрус, Ашер и Фаррелл.

Сам стадион рассчитан на 50 000 человек, но концерт будут транслировать в прямом эфире на BBC TV и радио. Средства от концерта будут переданы в фонд жертвам нападения

Стоит отметить, что те люди, которые были на концерте 22 мая, смогут посетить шоу бесплатно.

Как сообщал УНН, полиция арестовала шестнадцатого подозреваемого по делу теракта в Манчестере.