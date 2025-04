Світові зірки візьмуть участь у благодійному концерті після атаки в Манчестері

Окрім Джастін Бібера, Кеті Перрі, Coldplay та Аріани Гранде, на концерті виступатимуть і інші артисти: гурт Take That, співак Ніолл Хоран із One Direction, Майлі Сайрус, Ашер і Фарел.

Сам стадіон розрахований на 50 тисяч людей, але концерт транслюватимуть у прямому ефірі на BBC TV і радіо. Кошти від концерту передадуть до фонду жертвам нападу

Варто зазначити, що ті люди, які були на концерті 22 травня, зможуть відвідати шоу безкоштовно.

Як повідомляв УНН, поліція арештувала шістнадцятого підозрюваного у справі теракту в Манчестері.