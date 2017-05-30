Світові зірки візьмуть участь у благодійному концерті після атаки в Манчестері
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У неділю 4 червня до благодійного концерту після теракту, який відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері, Джастін Бібер, Кеті Перрі та Coldplay доєднаються до Аріани Гранде, передає УНН з посиланням на "ВВС Україна".
Окрім Джастін Бібера, Кеті Перрі, Coldplay та Аріани Гранде, на концерті виступатимуть і інші артисти: гурт Take That, співак Ніолл Хоран із One Direction, Майлі Сайрус, Ашер і Фарел.
Сам стадіон розрахований на 50 тисяч людей, але концерт транслюватимуть у прямому ефірі на BBC TV і радіо. Кошти від концерту передадуть до фонду жертвам нападу
Варто зазначити, що ті люди, які були на концерті 22 травня, зможуть відвідати шоу безкоштовно.
Як повідомляв УНН, поліція арештувала шістнадцятого підозрюваного у справі теракту в Манчестері.