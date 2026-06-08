Суд изберет меру пресечения водителю, который влетел в подземный переход в Киеве
Киев • УНН
В Киеве суд изберет меру пресечения Павлу Плешивцеву за смертельное ДТП. В результате аварии погибли четыре человека, прокуратура будет ходатайствовать об аресте без залога.
В Киеве суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения руководителю церкви баптистов Павлу Плешивцеву, который на автомобиле Mercedes влетел в подземный переход, передает корреспондент УНН. В результате аварии погибли четыре человека.
Детали
В ходе судебного заседания сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Об этом из зала Шевченковского районного суда сообщает корреспондент УНН.
Дополнительно
По имеющейся информации, Павел Плешивцев ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения и уже был участником дорожно-транспортных происшествий.
Также ранее было обнародовано видео, на котором зафиксирован момент трагедии: водитель въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека.
В настоящее время суд продолжает рассмотрение вопроса о мере пресечения для подозреваемого.
Напомним
В Киеве 5 июня произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz. За рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.