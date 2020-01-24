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Забастовки в Париже: закрыли Эйфелеву башню

Киев • УНН

 • 32758 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Во французской столице Париже из-за протестов против правительственной пенсионной реформы закрыли Эйфелеву башню. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Эйфелевой башни в Twitter.

Забастовки в Париже: закрыли Эйфелеву башню

"Из-за национальной забастовки меня сегодня закрывают", - сообщается на странице Эйфелевой башни.

Указано, что площадка перед Эйфелевой башней остается открытой и ее можно посетить бесплатно.

"Французские протестующие готовятся выйти на улицы из-за новых демонстраций против правительственной пенсионной реформы, которая будет официально представлена после нескольких недель забастовок профсоюзов, и предполагает, что миллионам людей придется работать дольше", - сообщает при этом AFP.

Напомним, Лувр закрывали из-за протестов в Париже.

En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.

Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge. #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy

- La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 24, 2020

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