Страйки в Парижі: закрита Ейфелева вежа

"Через національний страйк мене сьогодні закривають", - повідомляється на сторінці Ейфелевої вежі.

Вказано, що майданчик перед Ейфелевою вежею залишається відкритим і його можна відвідати безплатно.

"Французькі протестувальники готуються вийти на вулиці через нові демонстрації проти урядової пенсійної реформи, яка буде офіційно представлена після кількох тижнів страйків профспілок, і передбачає, що мільйонам людей доведеться працювати довше", - повідомляє при цьому AFP.

Нагадаємо, Лувр закривали через протести у Парижі.

En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 24, 2020