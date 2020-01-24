Страйки в Парижі: закрита Ейфелева вежа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У французькій столиці Парижі через протести проти урядової пенсійної реформи закрили Ейфелеву вежу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Ейфелевої вежі в Twitter.
"Через національний страйк мене сьогодні закривають", - повідомляється на сторінці Ейфелевої вежі.
Вказано, що майданчик перед Ейфелевою вежею залишається відкритим і його можна відвідати безплатно.
"Французькі протестувальники готуються вийти на вулиці через нові демонстрації проти урядової пенсійної реформи, яка буде офіційно представлена після кількох тижнів страйків профспілок, і передбачає, що мільйонам людей доведеться працювати довше", - повідомляє при цьому AFP.
Нагадаємо, Лувр закривали через протести у Парижі.
En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.
Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy