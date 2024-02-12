Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат
Киев • УНН
Соседние с Украиной страны НАТО начали активнее реагировать на угрозы от российских ракет и беспилотников вблизи своих границ.
Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы, которые появляются близко к их границам. Речь идет о российских ракетах и дронах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает корреспондент УНН.
Есть центры НАТО в странах, которые входят в Альянс. Соответственно, они имеют координацию между собой и реагируют на ту или иную угрозу. Каждая страна имеет свои воздушные силы - и Польша, и Румыния, и соответственно они начали более активно реагировать на те угрозы, которые появляются близко к их границам. Угрозы для всех известны - это беспилотники ударного типа и ракеты, которые россия часто использует слишком близко к приграничным территориям
Он отметил, что это в частности, касается Придунайского региона, где атакуется украинская припортовая инфраструктура, в частности, и Львовская область, где были случаи, когда обломки попадали на территорию Польши.
Дополнение
На днях во время атаки российских беспилотников в Одесской области в Румынии объявляли предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали в небо истребители F-16.
Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат
Соседние с Украиной страны НАТО начали активнее реагировать на угрозы от российских ракет и беспилотников вблизи своих границ.
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