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Країни-сусіди України почали більш активно реагувати на загрози через російські ракети та дрони - Ігнат

Країни-сусіди України почали більш активно реагувати на загрози через російські ракети та дрони - Ігнат

Київ • УНН

 • 24644 перегляди

Сусідні з Україною країни НАТО почали активніше реагувати на загрози від російських ракет і безпілотників поблизу своїх кордонів.

Країни-сусіди України почали більш активно реагувати на загрози, які з’являються близько до їхніх кордонів. Ідеться про російські ракети та дрони. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє кореспондент УНН.   

Є центри НАТО в країнах, які входять до Альянсу. Відповідно, вони мають координацію між собою й реагують на ту чи іншу загрозу. Кожна країна має свої повітряні сили –  й Польща, й Румунія, і відповідно вони почали більш активно реагувати на ті загрози, які з’являються близько до їх кордонів. Загрози для всіх відомі – це безпілотники ударного типу та ракети, які росія часто використовує надто близько до прикордонних територій

- сказав Ігнат.

Він зазначив, що це зокрема, стосується Придунайського регіону, де атакується українська припортова інфраструктура, зокрема, та Львівщина, де були випадки, коли уламки потрапляли на територію Польщі.

Доповнення

Днями під час атаки російських безпілотників в Одеській області у Румунії оголошували попередження для населення прикордонних населених пунктів і піднімали в небо винищувачі F-16.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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