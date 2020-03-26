Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В четверг стартовала внеочередная встреча лидеров группы 20 стран-лидеров (G20), инициированное Саудовской Аравией, впервые за всю историю саммита проходит в режиме онлайн на фоне глобальной борьбы с пандемией коронавируса, передает УНН.
Так, согласно арабским СМИ, в своей вступительной речи король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сказал делегатам, что им всем необходимо принять решительные меры против кризиса, связанного с пандемией.
Он выразил сожаление тем странам, где от вируса умерли люди, и пожелал скорейшего выздоровления больным.
Он добавил, что мир надеется, что лидеры стран "Группы 20" помогут в борьбе с коронавирусом, который наносит ущерб мировой экономике.
Как отметила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, распространение коронавируса - это "глобальный кризис, который требует глобального реагирования".
"Разговариваю с лидерами G20 о необходимости действовать совместно по следующим вопросам:
- подготовка к перезапуску экономики;
- сохранение глобальных связей поставок открытыми;
- доставка вакцин и лечение", - сообщила она.
Как сообщалось в УНН, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился во вторник с посланием в адрес лидеров стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса.
#Coronavirus spread is a global crisis requiring a global response. Talking to G20 leaders about need to act jointly on:
▪️Preparing to restart economies
▪️Keeping global supply chains open
▪️Delivering vaccines + treatment @EU_Commission ready to set up int. pledging event. pic.twitter.com/8MMWMY1IDX