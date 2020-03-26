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Стартував перший в історії віртуальний саміт G20: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У четвер стартувала позачергова зустріч лідерів групи 20 країн-лідерів (G20), ініційоване Саудівською Аравією, яка вперше за всю історію саміту проходить в режимі онлайн на тлі глобальної боротьби з пандемією коронавірусу, передає УНН.

Так, згідно з арабськими ЗМІ, у своїй вступній промові король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд сказав делегатам, що їм всім необхідно вжити рішучих заходів проти кризи, пов'язаної з пандемією.

Він висловив співчуття тим країнам, де від вірусу померли люди, і побажав якнайшвидшого одужання хворим.

Він додав, що світ сподівається, що лідери країн "Групи 20" допоможуть в боротьбі з коронавірусом, який завдає шкоди світовій економіці.

Як зазначила в Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, поширення коронавірусу - це "глобальна криза, що вимагає глобального реагування".

"Розмовляю з лідерами G20 про необхідність діяти спільно з наступних питань:
- підготовка до перезапуску економіки;
- збереження глобальних зв'язків поставок відкритими;
- доставка вакцин та лікування", - повідомила вона.

Як повідомлялося в УНН, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся у вівторок з посланням на адресу лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавірусу.

#Coronavirus spread is a global crisis requiring a global response. Talking to G20 leaders about need to act jointly on:
▪️Preparing to restart economies
▪️Keeping global supply chains open
▪️Delivering vaccines+treatment@EU_Commission ready to set up int. pledging event. pic.twitter.com/8MMWMY1IDX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2020

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