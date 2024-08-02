США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и его ставленников атаковать Израиль в ближайшие дни, чтобы отомстить за смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Соединенные Штаты готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и его ставленников в Газе, Ливане и Йемене атаковать Израиль в ближайшие дни, чтобы отомстить за смерть Исмаила Хании на этой неделе - пишет издание.

Собеседник издания рассказал, что американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры" для повышения боеготовности и защиты войск США и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном групп ополчения.

Сколько самолетов отправить, еще обсуждается, как и окончательные согласования от высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Ллойда Остина. Официальные лица заявили, что стремятся откалибровать американский ответ, чтобы как можно быстрее отправить достаточное количество самолетов нужных типов, чтобы помочь защитить Израиль, не создавая впечатление эскалации конфликта - добавляет издание.

Пресс-секретарь Пентагона заявила, что США могут прислать дополнительные войска для использования любых дополнительных возможностей, а также рассказала, что Остин провел разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, в котором пообещал помочь Израилю в защите.

Кроме десятков боевых самолетов наземного базирования, Пентагон уже развернул в регионе более десятка военных кораблей.

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в отместку за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране ранее на этой неделе, и готовится противостоять этому.

Несколько источников в сфере безопасности сообщили New York Times, что взрыв, который стал причиной смерти Исмаила Хании, не произошел в результате ракетного удара. Взрывное устройство, которое убило лидера ХАМАС Исмаила Хании, было заложено в гостевом доме несколько месяцев назад.