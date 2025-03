SpaceX успешно вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink

Цитата

"Вывод 53 спутников Starlink подтвержден – это завершение шестой миссии SpaceX в течение месяца", - говорится в сообщении.

Детали

Как известно, запуск ракеты-носителя состоялся 24 июля. Старт прошел с площадки 39A Космического центра NASA имени Кеннеди, штат Флорида, США. Чтобы спутники интернет-связи начали отделяться от носителя и выходить на орбиту на высоте около 340 км, понадобилось чуть более 15 минут.

Многократная первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на самоходную платформу в Атлантическом океане.

Дополнение

Последний запуск ракетоносителя со спутниками Starlink с восточного побережья США состоялся 17 июля с космодрома на мысе Канаверал. Сейчас компания отправила в космос около 2,9 тысяч спутников интернет-связи. В планах – вывести на орбиту 12 тысяч таких спутников, а после согласования с международным регулятором довести это количество до 30 тысяч аппаратов связи.

Напомним

Космический корабль SpaceX Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории.

Falcon 9’s first stage has landed на Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/CEdw1kPSge

— SpaceX (@SpaceX) July 24, 2022