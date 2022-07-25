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SpaceX успішно вивела на орбіту ще 53 супутники Starlink

SpaceX успішно вивела на орбіту ще 53 супутники Starlink

Київ • УНН

 • 210183 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Компанія Ілона Маска SpaceX вивела в космос ще 53 супутники інтернет-зв’язку в межах масштабного проекту Starlink. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter компанії.

Цитата

"Виведення 53 супутників Starlink підтверджено – це завершення шостої місії SpaceX впродовж місяця", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як відомо, запуск ракети-носія відбувся 24 липня. Старт пройшов з майданчика 39A Космічного центру NASA імені Кеннеді, штат Флорида, США. Щоб супутники інтернет-зв’язку почали відділятися від носія та виходити на орбіту на висоті близько 340 км, знадобилося трохи більш як 15 хвилин.

Багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлився на самохідну платформу в Атлантичному океані. 

Доповнення

Останній запуск ракетоносія із супутниками Starlink зі східного узбережжя США відбувся 17 липня з космодрому на мисі Канаверал. Зараз компанія відправила в космос близько 2,9 тисячі супутників інтернет-зв'язку. У планах – вивести на орбіту 12 тисяч таких супутників, а після узгодження з міжнародним регулятором довести цю кількість до 30 тисяч апаратів зв’язку.

Нагадаємо

Космічний корабель SpaceX Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/CEdw1kPSge

— SpaceX (@SpaceX) July 24, 2022

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