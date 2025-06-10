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Следующий этап освобождения украинских пленников будет проведен в ближайшее время - Коордштаб

Киев • УНН

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В Координационном штабе заявили о подготовке нового этапа освобождения украинских военнопленных. Идет большой обмен, детали которого объявят позже из соображений безопасности.

Следующий этап освобождения украинских пленников будет проведен в ближайшее время - Коордштаб

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что следующий этап освобождения украинских пленников будет проведен в ближайшее время, передает УНН.

... штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников 

- говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня состоялся первый этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные".

Среди освобожденных сегодня Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.

Все освобожденные сегодня Защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

Большой обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена 

- добавили в Коордштабе.

Дополнение

Ранее в минобороны рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной.

россия вернула из плена вторую группу российских военнослужащих, взамен Украине переданы пленные солдаты ВСУ 

- цитируют росСМИ сообщение минобороны рф.

В рамках договоренностей в Стамбуле 9 июня состоялся обмен пленными, возвращена первая группа военных до 25 лет, среди них защитники Мариуполя. Продолжается работа над репатриацией тел погибших.

Зеленский заявил, что детали обмена пленными довольно чувствительны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Всего, по его словам, будет несколько этапов обмена, сказал Зеленский в вечернем обращении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Стамбул
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