Наступний етап звільнення українських бранців буде проведено найближчим часом - Коордштаб
Київ • УНН
У Координаційному штабі заявили про підготовку нового етапу звільнення українських військовополонених. Триває великий обмін, деталі якого оголосять згодом з міркувань безпеки.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що наступний етап звільнення українських бранців буде проведено найближчим часом, передає УНН.
... штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців
Додамо
Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі".
Серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.
Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.
Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну
Доповнення
Раніше у міноборони рф заявили про другий етап обміну полонених з Україною.
росія повернула з полону другу групу російських військовослужбовців, натомість Україні передано полонені солдати ЗСУ
У рамках домовленостей у Стамбулі 9 червня відбувся обмін полоненими, повернуто першу групу військових до 25 років, серед них оборонці Маріуполя. Триває робота над репатріацією тіл загиблих.
Зеленський заявив, що деталі обміну полоненими доволі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Всього, за його словами, буде декілька етапів обміну, сказав Зеленський у вечірньому зверненні.