Силы обороны отработали по направлению НПЗ в ярославле - Зеленский
Силы обороны отработали по НПЗ в Ярославле в 700 километрах от границы Украины. Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары в ответ на обстрелы городов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны ночью отработали по направлению НПЗ в Ярославле и на временно оккупированной территории, пишет УНН.
Продолжаем наши защитные операции на определенных направлениях активных действий. Был сегодня доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по применению дальнобойных дронов против российской нефтепереработки и экспортных позиций. В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали по направлению НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в россию, и это вполне справедливо
Как отметил Президент, "были и применения по определенным целям на временно оккупированной территории Украины".
"Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и громадам", - подчеркнул он.
