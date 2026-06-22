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Сборная Норвегии привезла на чемпионат мира более 1000 кг еды

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Норвежская сборная по футболу доставила на чемпионат мира более тонны продуктов, включая лосося и коричневый сыр. Команда объяснила это стремлением к спортивной дисциплине и устранению факторов, влияющих на результативность.

Сборная Норвегии привезла на чемпионат мира более 1000 кг еды

Сборная Норвегии по футболу привезла на чемпионат мира более 1000 килограммов продуктов питания для команды. В команде объяснили это решение спортивной дисциплиной и контролем за питанием. Об этом пишет As, передает УНН.

Детали

"Подготовка Норвегии к чемпионату мира вызвала бурную реакцию в сети после того, как в СМИ появились сообщения о том, что национальная сборная доставила более 1 000 килограммов продуктов питания с родины на свою базу в США. Однако, в отличие от некоторых сенсационных сообщений, это на самом деле не связано с недоверием к американской кухне, а скорее с высокой точностью в подготовке к соревнованиям", - пишет издание.

Сообщается, норвежская сборная привезла с собой на турнир тщательно подобранный запас привычных продуктов, в частности сотни килограммов атлантического лосося и белой рыбы, более 100 килограммов "бруносту" (традиционного коричневого сыра) и тысячи апельсинов, а также полную команду кулинаров, сопровождающую команду.

В целом объем поставленных продуктов превышает одну метрическую тонну - их хватит, чтобы обеспечить сборную на протяжении всего турнира.

Отмечается, что в соцсетях этот шаг подавали как "недоверие Норвегии к американской еде", персонал команды, наоборот, подчеркивал результативность и стабильность.

Поскольку игроки проводят недели в непривычных условиях, цель заключается в устранении любых переменных факторов, особенно связанных с питанием, которые могут повлиять на восстановление, пищеварение, качество сна или готовность к матчу.

"Такой уровень логистического контроля становится все более распространенным в элитном международном футболе. На чемпионатах мира важны мельчайшие детали, и к питанию относятся с такой же серьезностью, как к тренировкам, тактике или протоколам восстановления.

Национальные сборные, по сути, создают за рубежом полностью контролируемую среду, включающую привезенных с собой поваров, ингредиенты и индивидуально подобранные меню", - отмечает издание.

Дополнение

Сборная Норвегии начала свои выступления на ЧМ-2026 17 июня в разгромном матче против Ирака (4:1).

Во вторник, 23 июня, Норвегия встретится с Сенегалом, а заключительную игру в группе I проведет в пятницу, 26 июня, против Франции.

Напомним

Сборная Испании одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно обыграв Саудовскую Аравию со счетом 4:0. После нулевой ничьей с Кабо-Верде испанцы полностью доминировали на поле и не оставили сопернику шансов.

Павел Башинский

Спорт