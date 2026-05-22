Рубио заявил об угрозах «риска эскалации» на фоне угроз рф странам Балтии
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио предостерег от эскалации из-за обвинений рф в адрес стран Балтии. США и НАТО следят за ситуацией, чтобы предотвратить расширение конфликта.
Кампания россии против стран Балтии "вызывает обеспокоенность" из-за возможности эскалации. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
По словам дипломата, неоднократные обвинения рф в адрес стран Балтии относительно возможного сотрудничества с Украиной для осуществления атак беспилотников на ее территорию "вызывают обеспокоенность", поскольку "вы всегда волнуетесь по поводу эскалации".
"Мы понимаем, что эти страны чувствуют угрозу по этому поводу по очевидным причинам. Так что это вызывает обеспокоенность, потому что вы всегда волнуетесь, что что-то подобное может перерасти во что-то большее, и это всегда возможно
Он подчеркнул, что США "внимательно следят за этим" и "взаимодействуют" с НАТО по этому вопросу.
Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к какому-то более широкому конфликту, который на самом деле может привести к чему-то гораздо худшему
Контекст
Ранее россия заявляла о якобы подготовке Украиной ударов по рф с территории Латвии. В Риге и Киеве эту информацию категорически опровергли.
Впоследствии генсек НАТО Марк Рютте в ответ на вопрос об эскалации риторики и угроз россии в отношении Латвии и стран Балтии заявил, что российские претензии в отношении Латвии и стран Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает".
