Рубио анонсировал встречу с Папой в Ватикане и признал, что у США есть много тем для разговора
Киев • УНН
Марко Рубио встретится с Папой Франциском в Ватикане после критических заявлений Дональда Трампа. Стороны обсудят ряд тем, в частности вопросы ядерного оружия.
Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил предстоящий визит в Ватикан, в ходе которого планирует встретиться с Папой Римским Львом. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В ходе пресс-конференции Рубио спросили, является ли его поездка попыткой наладить отношения после критических заявлений президента США Дональда Трампа в адрес понтифика.
Нет. Это поездка, которую мы планировали ранее, и, очевидно, у нас кое-что произошло... нам есть о чем поговорить с Ватиканом
Конфликт обострился из-за заявлений Трампа о Папе
В последние недели Трамп неоднократно позволял себе критические высказывания в отношении Папы Льва, первого понтифика из США. Это вызвало негативную реакцию среди христианских лидеров.
В частности, в одном из интервью он заявил, что "Папа Римский предпочел бы говорить о том, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие, и я не думаю, что это очень хорошо".
В ответ Папа Лев подчеркнул, что позиция Церкви не имеет ничего общего с поддержкой ядерного оружия.
Понтифик также прямо отверг предположения о поддержке ядерного вооружения, подчеркнув, что католическая церковь считает его аморальным.
