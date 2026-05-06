Рубио анонсировал встречу с Папой в Ватикане и признал, что у США есть много тем для разговора

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил предстоящий визит в Ватикан, в ходе которого планирует встретиться с Папой Римским Львом. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

В ходе пресс-конференции Рубио спросили, является ли его поездка попыткой наладить отношения после критических заявлений президента США Дональда Трампа в адрес понтифика.

Нет. Это поездка, которую мы планировали ранее, и, очевидно, у нас кое-что произошло... нам есть о чем поговорить с Ватиканом – ответил госсекретарь.

Конфликт обострился из-за заявлений Трампа о Папе

В последние недели Трамп неоднократно позволял себе критические высказывания в отношении Папы Льва, первого понтифика из США. Это вызвало негативную реакцию среди христианских лидеров.

В частности, в одном из интервью он заявил, что "Папа Римский предпочел бы говорить о том, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие, и я не думаю, что это очень хорошо".

В ответ Папа Лев подчеркнул, что позиция Церкви не имеет ничего общего с поддержкой ядерного оружия.

Понтифик также прямо отверг предположения о поддержке ядерного вооружения, подчеркнув, что католическая церковь считает его аморальным.

