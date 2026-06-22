Россия начала годовщину нападения нацистской Германии на ссср новыми убийствами украинцев - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия встретила 22 июня – дату начала немецко-советской войны – новыми ударами по мирным украинцам, а не почтением памяти жертв Второй мировой войны. Об этом глава государства написал в соцсетях, передает УНН.

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По словам Зеленского, для Украины 22 июня всегда было напоминанием о важности мира и необходимости почтения миллионов невинных жертв Второй мировой войны.

Мировых войн и не было бы, если бы тогдашние лидеры руководствовались ценностью человеческой жизни, а не своими имперскими бреднями - подчеркнул Президент.

В то же время он отметил, что в этом году Россия начала день не с почтения памяти погибших и не с сигналов о завершении войны, а с новых атак на украинские города и села.

Сегодня же Россия начала этот день совсем не с почтения памяти павших во Второй мировой войне и не с сигналов, которые позволили бы приблизить окончание этой войны, которая продолжается сейчас, а с новых ничем не оправданных убийств - отметил Зеленский.

Президент привел примеры последствий очередных российских атак. В частности, в Сумской области в результате удара российского дрона погибли ребенок, бабушка и мужчина, еще трое членов семьи получили ранения. Также жертвы и пострадавшие есть в Запорожской, Одесской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях.

Глава государства подчеркнул, что нынешняя война является следствием имперских амбиций кремля.

У этой российской войны – нет ни одной справедливой причины. Путин руководствовался абсолютно тем же, чем и предыдущие агрессоры. Он так же презирает жизнь. Он так же бредит какой-то своей неадекватной и никому не нужной "империей" - подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал международных партнеров усилить давление на Россию, чтобы заставить ее завершить войну дипломатическим путем.

Нужно давление на Путина, давление на Россию, чтобы все это завершилось достойным миром и реальной, гарантированной защитой для жизни людей. Украина дала все предложения для дипломатии. Надо нашим общим давлением на агрессора загнать Россию в такую точку, когда других вариантов, кроме дипломатии и завершения войны, не будет - подвел итог глава государства.

Напомним

22 июня в Украине чтят память жертв войны в связи с началом немецко-советской фазы Второй мировой войны в 1941 году.