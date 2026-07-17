Российский дрон ударил по автомобилю к западу от Краматорска: двое погибших, двое раненых

В Донецкой области войска рф попали дроном по гражданскому автомобилю в Краматорском районе, двое погибших и двое раненых, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Подробности

По данным прокуратуры, 17 июля армия государства-агрессора нанесла удар по селу Иверское Новодонецкой общины, что к юго-западу от Краматорска, с помощью FPV-дрона. Средство поражения попало по гражданскому автомобилю.

"В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, двое мужчин в возрасте 60 и 61 года. Также получили ранения две женщины 64 и 85 лет", - отметили в прокуратуре.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения

Начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, за 16 июля россияне убили 1 жителя Донетчины: в Надежде, еще 14 человек в области за сутки получили ранения. По данным полиции Донетчины, среди раненых – двое детей.