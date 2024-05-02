российские войска одиннадцать раз нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины

В течение суток русские войска в одиннадцати случаях нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 109 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская громада: 48 взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии) в районе н.п. Ясная Поляна и Гай.

Семеновская громада: 14 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и FPV-дронов) в направлении н.п. Леоновка и Углы.

Сновская громада: 47 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Елино, Хреновка и Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наиболее уязвимыми к вражеским атакам являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепровская области, которые можно защитить с помощью большего количества систем противовоздушной обороны.