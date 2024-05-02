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російські війська одинадцять разів завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівщини

російські війська одинадцять разів завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівщини

Київ • УНН

 • 21050 перегляди

російські війська одинадцять разів обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксувавши 109 вибухів.

Протягом доби російські війська у одинадцяти випадках завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 109 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.

російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Новгород-Сіверська громада: 48 вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії) в районі н.п. Ясна Поляна та Гай.
  • Семенівська громада: 14 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Леонівка та Угли.
  • Сновська громада: 47 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Єліне, Хрінівка та Клюси.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, найбільш вразливими до ворожих атак є Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська та Дніпровська області, які можна захистити за допомогою більшої кількості систем протиповітряної оборони.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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