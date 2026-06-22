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Российские власти по регионам скрывают масштаб атак на свою территорию - разведка

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

СВР Украины сообщает, что российские региональные власти отказываются включать сирены из-за частых атак, чтобы избежать паники. В Крыму сигналы не включают, чтобы тревога не звучала по 22 часа в сутки.

Российские власти по регионам скрывают масштаб атак на свою территорию - разведка

Российские власти по регионах скрывают масштаб атак на свою территорию, сообщили в Службе внешней разведки Украины, пишет УНН.

Региональные власти россии массово отказываются включать сирены во время сообщений о ракетной или дроновой опасности. Формулировки разнятся от региона к региону, но суть одна: атаки стали настолько частыми, что честное информирование о них разрушило бы картину спокойствия, которую кремль пытается поддерживать любой ценой

- указали в СВР Украины.

По данным разведки, "во временно оккупированном Крыму местная "администрация" решила не реагировать на каждый пролет дрона". "Крымский функционер олег крючков объяснил это откровенно: если бы сигнал звучал каждый раз, тревога не умолкала бы по 22 часа в сутки", - говорится в сообщении.

"В ростове отказ от сирен оправдали практикой "лнр" и "днр", где якобы люди выбегают на улицу во время оповещений, что якобы удваивает риск жертв", - указали в разведке.

В ярославле, по данным СВРУ, "сказали прямо, что сирены не включают, чтобы избежать паники". "В краснодаре пошли другим путем и разделили сигналы: "беспилотную опасность" там официально не приравнивают к сигналам гражданской обороны, в отличие от воздушной тревоги. В рязанской области объяснение звучит еще циничнее: частые сирены просто перестанут воспринимать как экстренный сигнал, поэтому их лучше вообще не трогать", - добавили в разведке.

"В подмосковных котельниках местная власть пошла дальше и отказалась даже раскрывать жителям адреса укрытий и бомбоубежищ. Эту информацию, по словам чиновников, доведут до людей лишь "в период мобилизации и в военное время" – формулировка, которая сама по себе выдает, насколько далеко кремль отодвигает момент честности с собственным населением", - сказано в сообщении СВР.

Жители москвы и подмосковья, как отмечается, тем временем массово жалуются на отсутствие каких-либо оповещений и сирен воздушной тревоги. "Официальное объяснение властей звучит почти как цитата из учебника по пропаганде: массовое оповещение в неочевидной ситуации якобы способно навредить сильнее самой угрозы, так как провоцирует панику и хаос", - указано в сообщении.

"Наиболее красноречивым получился комментарий главы башкортостана радия хабирова. Он объяснил отказ от ежедневных сирен ростом потребления антидепрессантов в россии, фактически признав то, что кремль годами пытается отрицать: постоянные атаки разрушают психологическое состояние населения, и власть боится не дронов, а реакции людей на правду о них", - сообщили в разведке.

По сути все эти объяснения сводятся к одному знаменателю: масштаб ударов по территории россии уже настолько велик, что молчание сирен перестало быть вопросом логистики. Теперь это вопрос политического выживания режима, который годами строил образ войны, которая якобы не касается обычного россиянина

- подчеркнули во внешней разведке.

Напомним

В россии продолжают сообщать о воздушных атаках. Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в воронеже ракетами завода по производству электроники для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101.

Также Генштаб сообщил о поражении центра космической связи в московской области.

россию атаковали беспилотники и в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории россии, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется.

В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

Также в рф сообщили в частности об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ).

Кроме того, украинские военные провели успешную операцию по отрезанию временно оккупированного Крыма от материковой части Украины. С помощью middle-strike БПЛА украинского производства были поражены ключевые крымские мосты у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке. Еще два моста через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска - были атакованы 11 июня. 

В ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

Юлия Шрамко

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