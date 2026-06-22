рф запустила пропагандистскую кампанию к годовщине нападения нацистов на СССР

$44.910.0151.460.01
ukenru
Эксклюзив
18:02 • 8184 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
15:48 • 26567 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 25303 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 28838 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
22 июня, 12:42 • 28654 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
22 июня, 12:03 • 24508 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 41732 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 08:50 • 27176 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
22 июня, 08:39 • 23996 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
22 июня, 08:20 • 38528 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.1м/с
73%
750мм
Популярные новости
Лидеры E5 встретятся на этой неделе в Берлине для переговоров по Украине22 июня, 11:48 • 6630 просмотра
"Кир, ты всегда желанный гость в Украине" - Зеленский отреагировал на отставку Стармера22 июня, 11:53 • 11840 просмотра
песков заявил, что путин и лукашенко обсудят заявления Зеленского в ближайшее время22 июня, 12:23 • 16673 просмотра
Телеведущую L'Équipe отстранили за критику игрока сборной Бельгии Жереми Доку22 июня, 14:07 • 5298 просмотра
Украина отказалась от встречи Зеленского с Навроцким - СМИ16:53 • 8756 просмотра
публикации
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения19:28 • 5276 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
Эксклюзив
15:48 • 26555 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 41728 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов22 июня, 09:33 • 38048 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto22 июня, 08:20 • 38527 просмотра
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Франция
Париж
Великобритания
Италия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 32282 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 36641 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 55798 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 59692 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 75672 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

рф запустила пропагандистскую кампанию к годовщине нападения нацистов на СССР

Киев • УНН

 • 884 просмотра

россия к годовщине нападения нацистской Германии на СССР запустила пропагандистскую кампанию для оправдания агрессии против Украины. Кремль отождествляет украинцев с нацистами, а себя называет наследниками победителей.

рф запустила пропагандистскую кампанию к годовщине нападения нацистов на СССР

россия к годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз запустила масштабную пропагандистскую кампанию для оправдания вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

В публикациях кремлевских ресурсов и официальных заявлениях ключевым инструментом манипуляции стало искусственное насаждение параллелей между событиями 1941 года и современной войной. Пропаганда настойчиво отождествляет украинцев с нацистами, а страны Запада - с гитлеровской коалицией. Современных российских оккупантов медиа рф называют "истинными наследниками победителей", пытаясь придать захватнической войне против Украины статус "священного отпора

- говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что на зарубежную аудиторию, в частности через мероприятия при содействии "россотрудничества" в странах Глобального Юга, рф активно продвигает нарратив о Советском Союзе как главной жертве Второй мировой войны, монополизируя этот статус под маркой "великой жертвы русского народа".

Таким образом кремль пытается обелить россию в глазах международного сообщества и сместить фокус внимания с военных преступлений, которые она совершает сегодня. Через милитаризацию памяти москва стремится снять с себя ответственность за нарушение международного права и замаскировать собственную захватническую войну под "историческую миссию"

- подчеркнули в ЦПД.

Напомним

Согласно анализу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сегодня в россии в соцсетях свыше 78% всех органических комментариев к официальным сообщениям властей являются негативными.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине