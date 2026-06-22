рф запустила пропагандистскую кампанию к годовщине нападения нацистов на СССР

россия к годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз запустила масштабную пропагандистскую кампанию для оправдания вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

В публикациях кремлевских ресурсов и официальных заявлениях ключевым инструментом манипуляции стало искусственное насаждение параллелей между событиями 1941 года и современной войной. Пропаганда настойчиво отождествляет украинцев с нацистами, а страны Запада - с гитлеровской коалицией. Современных российских оккупантов медиа рф называют "истинными наследниками победителей", пытаясь придать захватнической войне против Украины статус "священного отпора - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что на зарубежную аудиторию, в частности через мероприятия при содействии "россотрудничества" в странах Глобального Юга, рф активно продвигает нарратив о Советском Союзе как главной жертве Второй мировой войны, монополизируя этот статус под маркой "великой жертвы русского народа".

Таким образом кремль пытается обелить россию в глазах международного сообщества и сместить фокус внимания с военных преступлений, которые она совершает сегодня. Через милитаризацию памяти москва стремится снять с себя ответственность за нарушение международного права и замаскировать собственную захватническую войну под "историческую миссию" - подчеркнули в ЦПД.

Напомним

Согласно анализу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сегодня в россии в соцсетях свыше 78% всех органических комментариев к официальным сообщениям властей являются негативными.