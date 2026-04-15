РФ выплатит Азербайджану компенсацию за сбитый самолет AZAL

Россия выплатит компенсацию за сбитый в 2024 году самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который попал в авиакатастрофу в результате попадания российской ПВО. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и России, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стороны пришли к соглашению о "надлежащем урегулировании последствий, в частности по выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета Embraer 190".

Подчеркивается, что принятые меры подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия.

"Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие азербайджано-российских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон и впредь будет способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств", – отмечается в заявлении.

Напомним

25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, после российского обстрела вблизи Грозного совершил попытку приземлиться неподалеку от Актау (Казахстан).

Ссылаясь на четыре источника, близких к азербайджанскому расследованию, агентство Reuters сообщило, что самолет был сбит российскими ПВО "после того, как отклонился от маршрута в районе России, где Москва в последние месяцы использовала системы ПВО против украинских беспилотников".