РФ показала необычную версию БПЛА "Орион", с которого запускает ракеты "Бандероль" по Украине

Российские пропагандистские ресурсы опубликовали видео с беспилотником "Орион", который используется как носитель реактивных ракет S8000 "Бандероль" для ударов по Украине. На кадрах заметили необычную конструктивную особенность дрона, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, на видео россияне намеренно скрыли внешний вид ракеты "Бандероль", однако заметной оказалась другая деталь – отсутствие оптико-электронной станции в носовой части БПЛА. На всех известных ранее фотографиях "Ориона" этот элемент присутствовал, поэтому эксперты предполагают, что Россия могла создать специализированную модификацию дрона именно для запуска ракет S8000. Вероятно, вместо оптико-электронной станции аппарат получил антенну спутниковой связи в верхней части фюзеляжа.

В Defense Express отмечают, что такая модификация будет иметь существенное ограничение: без оптико-электронной станции "Орион" не сможет вести разведку и применять другие типы управляемого вооружения. В то же время сейчас именно этот беспилотник остается единственным известным носителем ракеты S8000 "Бандероль".

По данным издания, ракета S8000 "Бандероль" имеет дальность пуска до 500 км, оснащается китайским реактивным двигателем SW800Pro-A95 и боевой частью массой 114,3 кг. Сам БПЛА "Орион" имеет максимальную взлетную массу 1000 кг, боевую нагрузку до 180 кг и может развивать скорость от 120 до 200 км/ч.

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