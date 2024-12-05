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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Киев  •  УНН

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С 5 декабря 2024 по 25 февраля 2025 Марс будет находиться в ретроградном движении. Астролог предупреждает о трех особо напряженных периодах и дает рекомендации по поведению в это время.

Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала о непростом периоде ретроградности Марса, который будет влиять на нашу жизнь в ближайшие месяцы.

С 5-го декабря 2024-го года начинается ретроградное движение Марса, которое будет длиться до 25 февраля 2025-го года. Ретроградность Марса случается один раз в два года.

Планета Марс в астрологии отвечает за нашу силу воли, за наш способ реализации своих планов и реакции, как на внутренние, так и на внешние обстоятельства, умение защитить себя в агрессивной среде, также на нашу скорость действий, инициативность и активность

- пояснила астролог.

Марс является главной планетой знака Овна, который обозначает энергию и силу нашей жизни - это первый импульс вселенной из которой началась наша жизнь.

"Ретроградный Марс создает препятствия для любых наших действий, ломает наши планы, придает излишнюю раздражительность и импульсивность нашему поведению. Иногда нам будет сложно адекватно оценить свое поведение и действия.

Мы чаще предаемся сиюминутным эмоциям, вспышкам гнева, из-за которых потом страдаем. В период ретроградности Марса мы будем сталкиваться с сопротивлением в реализации планов: все – от людей до обстоятельств и событий может нам мешать. И чем больше мы прилагаем усилий, напора и жесткости, тем больше мы откатываемся назад, а результат наших действий не всегда может быть положительными. Особенно это связанно с теми делами, где нужно идти на перемены, переезды или риски. Все активные дела потребуют больших усилий и большей потери энергии", - рассказывает Ксения Базиленко.

Не стоит в этот период: заниматься ремонтом, покупать технику, вступать в конфликты. В спорте вас могут поджидать травмы, поэтому не стоит себя во время тренировок слишком нагружать себя. С осторожностью подходите к хирургическим вмешательствами.

"Также нам не стоит надеяться на быстрые результаты и идти на большие риски.  Особо трудно могут идти судебные разбирательства и острые конфликты, но это хорошее время для подачи апелляции, удачно могут разрешиться те юридические проблемы, которые длятся годами. А также можно вернуться к старым конфликтам и разрешить их дипломатическим путем", - считает астролог.

Ксения Базиленко также рассказала, как можно обратить силу ретроградного Марса в свою пользу.

Например, хорошим решением будет не тратить много сил на новые дела, сохранять спокойствие и учиться контролировать свое психологическое, эмоциональное состояние. Необходимо переосмыслить свои возможности и силы. Очень хорошее время для того чтобы поработать над своими ошибками, особенно если они были нами совершены в процессе ссоры или конфликта. Это прекрасное время для оценки своих возможностей, силы и отваги. Но прежде чем что-то предпринимать – подумайте, какие последствия будут иметь ваши действия в будущем, старайтесь совершать те шаги, которые считаете наиболее эффективными

- рассказала астролог.

Самый опасный аспект Марса, по словам Ксении Базиленко, на протяжении этого периода - его оппозиция с Плутоном. Такое расположение планет приводит к активизации военных действия, к развитию противостояний между государствами, а также к усилению конфликтов на межличностном уровне.

Такое противостояние планет мы наблюдали, когда Марс еще только готовился к ретроградному движению, а это был конец октября – начало ноября. В это период мы наблюдали напряжение на фронте, а во многих странах в этот период проходили выборы. Как отмечает астролог, победители выборов, проходивших в это время, могут раньше срока уйти с поста.

Кроме того, как рассказала астролог, Марс до 5 января будет находиться в знаке Льва, а он связан с властью и с яркими лидерами. В этот период мы можем увидеть возвращение тех лидеров, которых мы уже знаем. Могут также внезапно проявится знаменитости, о которых мы давно не слышали.

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"Также в этот период могут уйти те диктаторы или негативные лидеры, которые давно у всех вызывали агрессию. Сейчас, в начале ретроградности Марса мы наблюдаем конфликт в Грузии, где новая власть не нашла признание народа. Это может произойти и в других странах мира", - предположила астролог.

После 5-го января Марс зайдет в знак Рака, где будет находиться до 18 апреля, после чего снова вернется в знак Льва. Знак Рака в астрологии связан с родом и родовыми традициями. В международных отношениях это может проявляться как акцент на национальную безопасность и территориальную целостность. И снова ретроградный Марс вернет нас к этим вопросам в достаточно напряженной форме.

"Второй раз Марс уже в своем ретроградном состоянии даст оппозицию к Плутону 3-го января, плюс-минус неделя. Могут повториться все те же ситуации, которые были в ноябре; ухудшение военных ситуаций, напряжение конфликтов. Там, где люди ощущают мощное давление, могут возникать бунты и протесты, в некоторых странах это может привести к масштабному противостоянию", - рассказала Ксения Базиленко.

В трети раз Марс, уже в своем прямом движении, будет в оппозиции к Плутону 27 апреля (плюс-минус неделя). Тогда нас снова ожидает период роста напряжения и агрессии.

"16 января 2025-го года мы также будем наблюдать Солнце в противостоянии к ретроградному Марсу. В этот период мы столкнемся с нашей агрессией и с нашими внутренними сопротивлениями, с проблемами, которые мы накопили в себе. В лучшем случае мы уже сможем увидеть результат наших действий и переосмыслить наши ошибки.

Также напряженный период это 25-го апреля, плюс-минус около недели. Мы также будем наблюдать большой крест на небе, состоящий из Марса, Солнца, Плутона и черной Луны Лилит. Мы ощутим, что в мире накопилось сильное напряжение. Необходимо в этот период уходить от проявления агрессии и негатива. В этом период вероятны природные катаклизмы", - считает астролог.

Положительный период будет в период солнечного затмения 29-го марта 2025 года и до 10 апреля для Марса образуется большая поддержка из Сатурна, Венеры, Меркурия и Солнца.

Особенно в период солнечного затмения это может привести к тому, что мы с апреля и до конца 2025 года найдем выход их сложившихся тяжелых и агрессивных ситуаций

- предполагает астролог.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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