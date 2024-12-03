Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве
Киев • УНН
Олег Винник объявил о концерте в Варшаве 21 декабря, вызвав неоднозначную реакцию в сети. Певец, который после начала войны уехал в Германию, обещает исполнить любимые хиты и новые песни.
Любимец молодых волчиц и известный своими донатами Вооруженным силам Украины глотками свежего воздуха Олег Винник даст концерт в столице Польши, передает УНН.
Дорогие друзья. Приглашаю вас на концерт в Варшаве 21 декабря. Это будет незабываемое шоу с любимыми билетами и новыми песнями. До встречи,
Детали
В комментариях под видео в Тик Так люди сразу отреагировали на произошедшее. В частности, пользователи просят людей не идти на концерт, вернуться в Украину и посмотреть военным в глаза и тд.
Однако нашлись и те, кто заявил, что пойдет на концерт.
"Олег, солнышко наше, и мы тебя любим безгранично. Верю что твой концерт в Варшаве пройдет на высшем уровне. Потому что ты у нас такой единственный и неповторимый. Талантище от Бога. Которому нет равных", - пишут под видео ценители Винника.
Дополнение
После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Винник уехал в Германию, где сейчас находится. Бывший продюсер Винника Александр Горбенко заявлял, что певец покинул Украину спрятавшись между сиденьями в авто и прикрывшись пледом.
Также Горбенко поставил под сомнение информацию о финансовой поддержке ВСУ со стороны Винника.
В августе этого года Винник снова появился в информационном пространстве и показал, как выращивает огурцы в Берлине и "задонатив" Вооруженным силам Украины "глоток свежего воздуха".
Напомним
Легендарный музыкант Элтон Джон сообщил о потере зрения на правый глаз из-за инфекции, полученной на юге Франции. Певец проходит длительное лечение и восстановление, что мешает его творческой деятельности.