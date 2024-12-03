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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 1012 просмотра

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Олег Винник объявил о концерте в Варшаве 21 декабря, вызвав неоднозначную реакцию в сети. Певец, который после начала войны уехал в Германию, обещает исполнить любимые хиты и новые песни.

Любимец молодых волчиц и известный своими донатами Вооруженным силам Украины глотками свежего воздуха Олег Винник даст концерт в столице Польши, передает УНН.

Дорогие друзья. Приглашаю вас на концерт в Варшаве 21 декабря. Это будет незабываемое шоу с любимыми билетами и новыми песнями. До встречи,

- сказал Винник.

Детали

В комментариях под видео в Тик Так люди сразу отреагировали на произошедшее. В частности, пользователи просят людей не идти на концерт, вернуться в Украину и посмотреть военным в глаза и тд.

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Однако нашлись и те, кто заявил, что пойдет на концерт.

"Олег, солнышко наше, и мы тебя любим безгранично. Верю что твой концерт в Варшаве пройдет на высшем уровне. Потому что ты у нас такой единственный и неповторимый. Талантище от Бога. Которому нет равных", - пишут под видео ценители Винника.

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Дополнение

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Винник уехал в Германию, где сейчас находится. Бывший продюсер Винника Александр Горбенко заявлял, что певец покинул Украину спрятавшись между сиденьями в авто и прикрывшись пледом.

Также Горбенко поставил под сомнение информацию о финансовой поддержке ВСУ со стороны Винника.

В августе этого года Винник снова появился в информационном пространстве и показал, как выращивает огурцы в Берлине и "задонатив" Вооруженным силам Украины "глоток свежего воздуха".

Напомним

Легендарный музыкант Элтон Джон сообщил о потере зрения на правый глаз из-за инфекции, полученной на юге Франции. Певец проходит длительное лечение и восстановление, что мешает его творческой деятельности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
varshavaВаршава
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