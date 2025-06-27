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Рассмотрение дела Чернышова: адвокат считает подозрение необоснованным

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Судебное заседание по вице-премьер-министру Алексею Чернышову будет разделено на открытую и закрытую части. Сторона защиты заявляет об отсутствии доказательств противоправной деятельности чиновника.

Рассмотрение дела Чернышова: адвокат считает подозрение необоснованным

Судебное заседание по делу вице-премьер-министра Алексея Чернышова будет разделено на две части — открытую и закрытую. Сторона защиты в суде заявила, что не видит никаких доказательств противоправной деятельности Чернышова, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Судебное заседание по делу Алексея Чернышова будет разделено на две части – открытую и закрытую. 

При этом сторона защиты подчеркнула, что выдвинутые в отношении деятельности Чернышова подозрения являются необоснованными. Материалы прокуратуры не содержат никаких доказательств противоправной деятельности на посту министра Министерства развития общин и территорий Украины.

Также материалами ходатайства не подтверждается, что Чернышов действовал в интересах ООО "Сити Газ Сервис", фигурирующего в деле.

"Любые убытки государству не причинены, что очень важно. На этом и прокурор не настаивает. К сожалению, мы вынуждены доказывать очевидные вещи", - указал адвокат.

Дополнение 

Алексей Чернышов перед заседанием суда заявил, что "настроен и  абсолютно уверен в своих решениях". 

"Я не готов пока давать какие-то выводы, кто ошибается, кто не ошибается. Речь идет о деле, которое происходило три года назад", - заявил Чернышов.

Ранее НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности. 

Чернышов указал, что ему известно о ходатайстве от САП."Я знаю, что такое ходатайство от САП есть, мне нужно время. Чтобы ознакомиться с ним", - сказал он.

Контекст

24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщали, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова была подписана до конца недели, которая завершилась 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросы множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

Добавим

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который подозревается в коррупционной сделке в строительной сфере.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Чернышов
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Нафтогаз
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
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