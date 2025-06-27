Розгляд справи Чернишова: адвокат вважає підозру необґрунтованою

Судове засідання у справі віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова поділять на дві частини - відкриту та закриту. Сторона захисту під час суду заявила, що не бачить жодних доказів протиправної діяльності Чернишова, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Судове засідання у справі Олексія Чернишова буде поділене на дві частини – відкриту і закриту.

При цьому сторона захисту наголосила, що висунуті щодо діяльності Чернишова підозри є необгрунтованими. Матеріали прокуратури не містять ніяких доказів протиправної діяльності на посаді міністра Міністерства розвитку громад та територій України.

Також матеріалами клопотання не підтверджується, що Чернишов діяв в інтересах ТОВ "Сіті Газ Сервіс", яке фігурує у справі.

"Будь-які збитки державі не завдані, що дуже важливо. На цьому і прокурор не наполягає. На жаль, ми вимушені доводити очевидні речі", - вказав адвокат.

Доповнення

Олексій Чернишов перед засіданням суду заявив, що "налаштований і абсолютно впевнений своїх рішеннях".

"Я не готовий поки давати якісь висновки хто помиляється, хто не помиляється. Йдеться про справу, яка відбувалася три роки тому", - заявив Чернишов.

Раніше НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн та відсторонення його від посади.

Чернишов вказав, що йому відомо про клопотання від САП."Я знаю, що таке клопотання від САП є, мені потрібен час. Щоб ознайомитися з ним", - сказав він.

Контекст

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова було підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

Додамо

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.