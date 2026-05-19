путин вслед за Трампом прилетел в Китай для переговоров с Си Цзиньпином

российский диктатор владимир путин прибыл в Китай с двухдневным визитом и планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщают российские государственные агентства, пишет УНН.

Детали

По информации росСМИ, самолет путина приземлился в аэропорту "Шоуду" в Пекине. Этот визит стал первой зарубежной поездкой главы кремля в 2026 году.

Ожидается, что во время пребывания в Китае путин проведет переговоры с Си Цзиньпином. Официальная повестка дня встречи на данный момент не обнародовалась.

Визит путина проходит вскоре после поездки президента США Дональда Трампа в КНР. Американский лидер прибыл в Китай 14 мая – впервые с 2017 года.

Изначально визит Трампа планировали на март, однако его перенесли после начала войны между США, Израилем и Ираном.

