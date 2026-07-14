Путин больше не обещает решения дефицита топлива в РФ - ЦПД

В России ситуация с дефицитом топлива достигла таких масштабов, что даже Владимир Путин в своих выступлениях перестал делать вид, что всё под контролем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

В условиях войны с Украиной, когда дефицит топлива ощутило на себе большинство россиян, замыливать глаза обществу даже для Путина стало невозможно.

Наиболее показательно то, что из заявлений Путина полностью исчезли обещания решения проблемы или хотя бы какие-то прогнозы. Если ещё несколько недель назад он говорил о "быстром восстановлении объектов" и обещал закрыть вопрос поставок, то теперь Путин пытается снять с себя ответственность - говорится в сообщении ЦПД.

В центре добавили, что такое изменение тональности свидетельствует о потере Кремлем контроля над ситуацией.

Населению же при этих обстоятельствах остаётся одно - "немного потерпеть", пока пропаганда не придумает очередное "вставание с колен" - резюмировали в ЦПД.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии более 2500 км по прямой от украинской границы.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине РФ, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

На данный момент на территории РФ уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не пострадал от украинских ударных БПЛА.