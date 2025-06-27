Путь к миру, евроинтеграция и встреча Зеленского с Трампом: Ермак провел онлайн-встречу с советниками лидеров стран Европы

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел онлайн-встречу с советниками по вопросам нацбезопасности Франции, Великобритании, Италии и Германии для обсуждения результатов саммита НАТО в Гааге, перспектив европейской интеграции Украины, поддержку со стороны ЕС и необходимость дальнейшего давления на рф. Отдельное внимание уделили важности встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на ОП.

Сегодня провел онлайн-встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании, Италии и Германии. Обсудили итоги саммита НАТО в Гааге и следующие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. Отдельно отметили важность встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом - сообщил глава ОП в Telegram.

Ермак подчеркнул, что "россия до сих пор не готова к настоящим переговорам" - нужно давление. Только его усиление со стороны партнеров "может заставить кремль сесть за стол переговоров на условиях справедливости".

Также отметили поддержку лидеров государств ЕС относительно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз - важный сигнал после заседания Евросовета. Фокусируемся на координации действий стран коалиции желающих и подготовке к следующей встрече лидеров - подытожил руководитель ОП.

Ермак: санкции заставят россию начать настоящие переговоры, не те, которые они имитируют в Турции