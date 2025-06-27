Путь к миру, евроинтеграция и встреча Зеленского с Трампом: Ермак провел онлайн-встречу с советниками лидеров стран Европы

$41.590.08
48.640.31
ukenru
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
Эксклюзив
16:06 • 18954 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
15:44 • 51663 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
15:12 • 81894 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 51123 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 158038 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 51516 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 65609 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
27 июня, 09:36 • 55572 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
27 июня, 09:07 • 51748 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 218252 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
83%
747мм
Популярные новости
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 117272 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 109939 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 28065 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции15:37 • 21922 просмотра
Мужчина на Львовщине напал с ножом на четырех женщин: две погибли, еще две получили ранения17:38 • 8604 просмотра
публикации
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
15:12 • 81895 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 110048 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 158039 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 117357 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 218252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции15:37 • 21988 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 28171 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 110048 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру27 июня, 10:28 • 64252 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 107052 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Путь к миру, евроинтеграция и встреча Зеленского с Трампом: Ермак провел онлайн-встречу с советниками лидеров стран Европы

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советниками стран-партнеров результаты саммита НАТО и перспективы европейской интеграции Украины. Речь шла об усилении давления на РФ и важности встречи Зеленского с Трампом.

Путь к миру, евроинтеграция и встреча Зеленского с Трампом: Ермак провел онлайн-встречу с советниками лидеров стран Европы

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел онлайн-встречу с советниками по вопросам нацбезопасности Франции, Великобритании, Италии и Германии для обсуждения результатов саммита НАТО в Гааге, перспектив европейской интеграции Украины, поддержку со стороны ЕС и необходимость дальнейшего давления на рф. Отдельное внимание уделили важности встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на ОП.

Сегодня провел онлайн-встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании, Италии и Германии. Обсудили итоги саммита НАТО в Гааге и следующие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. Отдельно отметили важность встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом 

- сообщил глава ОП в Telegram.

Ермак подчеркнул, что "россия до сих пор не готова к настоящим переговорам" - нужно давление. Только его усиление со стороны партнеров "может заставить кремль сесть за стол переговоров на условиях справедливости".

Также отметили поддержку лидеров государств ЕС относительно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз - важный сигнал после заседания Евросовета. Фокусируемся на координации действий стран коалиции желающих и подготовке к следующей встрече лидеров 

- подытожил руководитель ОП.

Ермак: санкции заставят россию начать настоящие переговоры, не те, которые они имитируют в Турции27.06.25, 17:14 • 1968 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Андрій Єрмак
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9