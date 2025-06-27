Ермак: санкции заставят россию начать настоящие переговоры, не те, которые они имитируют в Турции

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что санкции против россии заставят ее сесть за стол переговоров и начать не имитируемые, как они делают в Турции, а настоящие переговоры. Об этом Ермак сказал во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Детали

Важна, безусловно, позиция Соединенных Штатов (относительно санкций - ред.). Была очень хорошая двусторонняя встреча Президента Зеленского и Президента Трампа на полях саммита НАТО. И абсолютно ощущается, что этот посыл, и эта философия к миру через силу, особенно после успеха в конфликте между Ираном и Израилем, она все больше становится такой ведущей в политике США. И мы четко говорим о том, что сегодня именно санкции против россии, а именно нового законопроекта двух сенаторов Грэма и Блюменталя - это то, что ожидаем мы, то, что ожидают европейцы. Он готов, он скоординирован с новым европейским пакетом и он действительно такой, который очень больно ударит по российской экономике - сказал Ермак.

Он отметил, что санкции против россии сегодня являются одним из двух факторов, которые заставят рф сесть за стол переговоров.

"Я все же считаю, что санкции заставят россию сесть за стол переговоров и начать не имитационные, как они делают в Турции и так далее, а настоящие переговоры. Безусловно, на первом месте. Это наши ВСУ, это наша способность. Вы знаете, что даже последние операции Служба безопасности Украины делала благодаря именно нашим нашей оружию. И второе - это именно санкции. На всех переговорах, на всех, вы видите, высказываниях официальных лиц Кремля санкции являются для них главным пунктом", - подчеркнул Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 27 июня о санкциях. Санкции направлены против более 50 российских физических лиц и более 30 организаций.