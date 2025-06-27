Єрмак: санкції змусять росію розпочати справжні переговори, не такі, які вони імітують в Туреччині
Київ • УНН
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що саме санкції проти рф та дії українських ЗСУ зможуть змусити росію сісти за стіл реальних перемовин.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що санкції проти росії змусять її сісти за стіл перемовин і почати переговори не такі, як вони імітують в Туреччині, а справжні. Про це Єрмак сказав під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.
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Важлива, безумовно, позиція Сполучених Штатів (щодо санкцій - ред.). Була дуже гарна двостороння зустріч Президента Зеленського та президента Трампа на полях саміту НАТО. І абсолютно відчувається, що оцей посил, і ця філософія до миру через силу, особливо після успіху в конфлікті між Іраном і Ізраїлем, вона все більше стає такою провідною в політиці США. І ми чітко говоримо про те, що сьогодні саме санкції проти росії, а саме нового законопроєкту двох сенаторів Грема і Блюменталя - це те, що очікуємо ми, те, що очікують європейці. Він готовий, він скоординований з новим пакетом європейським і він є дійсно таким, який дуже боляче вдарить по російській економіці
Він зазначив, що санкції проти росії сьогодні є одним із двох факторів, які змусять рф сісти за стіл переговорів.
"Я все ж вважаю, що санкції змусять росію сісти за стіл перемовин і почати перемовини не такі, як вони імітують в Туреччині і так далі, а справжні перемовини. Безумовно, на першому місті. Це наші ЗСУ, це наша спроможність. Ви знаєте, що навіть останні операції Служба безпеки України робила завдяки саме нашим нашій зброї. І друге - це саме санкції. На всіх перемовинах, на всіх, ви бачите, висловлюваннях офіційних осіб з кремля санкції є для них головним пунктом", - наголосив Єрмак.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 червня про санкції. Санкції спрямовані проти понад 50 російських фізичних осіб та понад 30 організацій.