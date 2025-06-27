Єрмак: санкції змусять росію розпочати справжні переговори, не такі, які вони імітують в Туреччині

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що санкції проти росії змусять її сісти за стіл перемовин і почати переговори не такі, як вони імітують в Туреччині, а справжні. Про це Єрмак сказав під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

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Важлива, безумовно, позиція Сполучених Штатів (щодо санкцій - ред.). Була дуже гарна двостороння зустріч Президента Зеленського та президента Трампа на полях саміту НАТО. І абсолютно відчувається, що оцей посил, і ця філософія до миру через силу, особливо після успіху в конфлікті між Іраном і Ізраїлем, вона все більше стає такою провідною в політиці США. І ми чітко говоримо про те, що сьогодні саме санкції проти росії, а саме нового законопроєкту двох сенаторів Грема і Блюменталя - це те, що очікуємо ми, те, що очікують європейці. Він готовий, він скоординований з новим пакетом європейським і він є дійсно таким, який дуже боляче вдарить по російській економіці - сказав Єрмак.

Він зазначив, що санкції проти росії сьогодні є одним із двох факторів, які змусять рф сісти за стіл переговорів.

"Я все ж вважаю, що санкції змусять росію сісти за стіл перемовин і почати перемовини не такі, як вони імітують в Туреччині і так далі, а справжні перемовини. Безумовно, на першому місті. Це наші ЗСУ, це наша спроможність. Ви знаєте, що навіть останні операції Служба безпеки України робила завдяки саме нашим нашій зброї. І друге - це саме санкції. На всіх перемовинах, на всіх, ви бачите, висловлюваннях офіційних осіб з кремля санкції є для них головним пунктом", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 червня про санкції. Санкції спрямовані проти понад 50 російських фізичних осіб та понад 30 організацій.