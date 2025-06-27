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Шлях до миру, євроінтеграція та зустріч Зеленського з Трампом: Єрмак провів онлайн-зустріч із радниками лідерів країн Європи

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з радниками країн партнерів результати саміту НАТО та перспективи європейської інтеграції України. Йшлося про посилення тиску на рф та важливість зустрічі Зеленського з Трампом.

Шлях до миру, євроінтеграція та зустріч Зеленського з Трампом: Єрмак провів онлайн-зустріч із радниками лідерів країн Європи

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із радниками з питань нацбезпеки Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини для обговорення результатів саміту НАТО в Гаазі, перспектив європейської інтеграції України, підтримку з боку ЄС та необхідність подальшого тиску на рф. Окрему увагу приділили важливості зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на ОП.

Сьогодні провів онлайн-зустріч із радниками з питань національної безпеки лідерів Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Обговорили підсумки саміту НАТО в Гаазі та наступні кроки для досягнення справедливого й сталого миру. Окремо відзначили важливість зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом 

- повідомив глава ОП в Telegram.

Єрмак наголосив, що "росія досі не готова до справжніх переговорів" - потрібен тиск. Лише його посилення з боку партнерів "може змусити кремль сісти за стіл перемовин на умовах справедливості".

Також відзначили підтримку лідерів держав ЄС щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу - важливий сигнал після засідання Євроради. Фокусуємося на координації дій країн коаліції охочих і підготовці до наступної зустрічі лідерів 

- підсумував керівник ОП.

Єрмак: санкції змусять росію розпочати справжні переговори, не такі, які вони імітують в Туреччині27.06.25, 17:14 • 1968 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Tesla
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