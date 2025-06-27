Шлях до миру, євроінтеграція та зустріч Зеленського з Трампом: Єрмак провів онлайн-зустріч із радниками лідерів країн Європи

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із радниками з питань нацбезпеки Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини для обговорення результатів саміту НАТО в Гаазі, перспектив європейської інтеграції України, підтримку з боку ЄС та необхідність подальшого тиску на рф. Окрему увагу приділили важливості зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на ОП.

Сьогодні провів онлайн-зустріч із радниками з питань національної безпеки лідерів Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Обговорили підсумки саміту НАТО в Гаазі та наступні кроки для досягнення справедливого й сталого миру. Окремо відзначили важливість зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом - повідомив глава ОП в Telegram.

Єрмак наголосив, що "росія досі не готова до справжніх переговорів" - потрібен тиск. Лише його посилення з боку партнерів "може змусити кремль сісти за стіл перемовин на умовах справедливості".

Також відзначили підтримку лідерів держав ЄС щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу - важливий сигнал після засідання Євроради. Фокусуємося на координації дій країн коаліції охочих і підготовці до наступної зустрічі лідерів - підсумував керівник ОП.

Єрмак: санкції змусять росію розпочати справжні переговори, не такі, які вони імітують в Туреччині