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"Пушки гремят, дроны жужжат - оккупанты горят": ГУР показало уничтожение россиян в Запорожье

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Спецназовцы ГУР уничтожают оккупантов и технику на Запорожском направлении. Артиллерийский огонь и удары FPV уничтожают укрытия, пехоту и транспорт россиян.

"Пушки гремят, дроны жужжат - оккупанты горят": ГУР показало уничтожение россиян в Запорожье

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) показало эффективную работу по уничтожению оккупантов и их техники на Запорожском направлении. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Пушки к бою - спецназовцы ГУР на фронте ровняют оккупантов с землей", - говорится в подписи к видео.

В ГУР отметили, что "артиллерийский огонь разбивает укрытия захватчиков, а удары FPV беспощадно уничтожают пехоту, транспорт и технику российской оккупационной армии".

Очередная результативная неделя боевой работы на Запорожском направлении от спецназовцев Департамента активных действий. ГУР МО Украины. Пушки гремят, дроны жужжат - оккупанты горят

- рассказали в ГУР.

Напомним

В сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия украинского удара по московскому НПЗ.

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