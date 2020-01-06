Психолог рассказала, насколько украинское общество готово к инклюзивной школе

По данным Министерства образования и науки, в течение трех лет количество инклюзивных классов выросло в 3,1 раза, количество школ, имеющих инклюзивные классы, в 2,5 раза, а количество детей, получающих в них образование, выросло в 2,8 раза. Так, на 2018-2019 учебный год среднее образование получали в инклюзивных классах 11 866 учащихся.

"Инклюзия стала более живо воплощаться. Если говорить о маломобильных на колясках - это значительно легче внедрить, хотя есть определенные сложности (средства и обустройство помещений в целом). Кроме средств важная составляющая - определение методологии преподавания. Международный опыт говорит о том, что нет различий в программе, есть различия в методологии обучения - как этот материал должен "заходить". Основная идея такова: если преподаватель подает материал, делать это нужно так, чтобы его понял человек с ограничениями, все остальные так же это поймут", - говорит по поводу инклюзии в школе психолог Екатерина Бояршинова.

По ее мнению, недостаточное внимание - именно к самим методам преподавания, связано с тем, что учителей этому раньше не учили, а они, в свою очередь, не учат этому молодое поколение преподавателей.

"Поэтому большое количество средств должно быть направлено на то, чтобы научить новых молодых учителей работать по новой методологии", - считает психолог.

Сделать это можно, когда понимаешь основные принципы, к которым относится такое понятие, как "умные приспособления", облегчающие интеграцию и пребывание детей в школе. Это когда преподавание происходит простым языком - доступно.

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Психолог отмечает, что даже в вопросе инклюзивного образования основная ответственность все же остается на родителях.

"Родители должны подготовиться сами и подготовить ребенка к определенному социуму, если ребенок не посещал садик, где тоже внедрено инклюзивное обучение. Там ребенок социализируется и учится общаться с другими детьми и взрослыми, и потом ему легче войти в школьное сообщество. Сейчас при переходе с дошкольного в школьное образование ребенок должен понимать определенные обязательства, что это не будет игрой, что это обучение - другая форма деятельности", - считает госпожа Бояршинова.

Так, к моменту, когда ребенок уже пойдет в школу, он должен быть обучен заниматься своими вещами: портфелем, учебниками, а также выполнять определенные указания учителя и следовать правилам, которые бы позволили не только ему, а и сверстникам работать с учителем.

"Нельзя сказать, сколько нужно времени, чтобы школа была готова к многообразию детей - динамика присутствует, и она значима. Многое зависит от средств, если они есть, то значительно быстрее происходит материальная готовность к инклюзии. Однако важнейшая составляющая - сознание наших граждан", - рассказала психолог.

Исходя из исследований, она считает, что дети готовы к восприятию не похожих на них физически или психологически детей - они не чувствуют различий, однако против остаются их родители.

"Дети не понимают, почему ребенок другой - он просто другой, и нет отвращения, они могут общаться, ссориться, мириться. Это дети, и для них это естественно, а родители в определенной степени настраивают детей на сопротивление и неприятие инаковости", - отметила эксперт.

Она также акцентирует внимание на том, что обществу нужно бороться с установкой, что на людей с инвалидностью тратят средства, а они их не возвращают, ведь такого человека необходимо впустить в общество, чтобы зарабатывать и платить налоги. Многое зависит от дошкольного и школьного образования в этом плане.

Напомним, что 13 октября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам". Согласно закону, который вступил в силу, инклюзивное обучение гарантируется государством и базируется на принципах недискриминации, учета многообразия человека, эффективного привлечения и включения в образовательный процесс всех его участников.

Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями осуществляются за счет средств образовательных субвенций, государственного и местных бюджетов, других источников, не запрещенных законодательством.

В феврале стало известно, что инклюзивное образование расширят на детсады и ПТУ.