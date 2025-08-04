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Президент Литвы Науседа принял отставку правительства и назначил временного премьер-министра

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Гинтаутаса Палуцкаса. Временным премьером назначен министр финансов Шаджюс.

Президент Литвы Науседа принял отставку правительства и назначил временного премьер-министра

4 августа президент Литвы Гитанас Науседа официально принял отставку правительства премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и назначил временного премьера. Об этом сообщает LRT и агентство Reuters, пишет УНН.

Президент подписал указ об отставке правительства и назначении временного правительства

сообщил советник президента Томас Бержинскас.

По данным СМИ, временное правительство возглавит министр финансов Шаджюс.

Римантас Шаджюс - тоже представитель Социал-демократической партии Литвы, как и предыдущий премьер.

Ожидается, что именно социал-демократы, имеющие 52 из 141 места в парламенте, выдвинут нового главу правительства. Однако окончательное решение будет зависеть от согласования с партнерами по коалиции.

Процесс назначения предусматривает несколько этапов, в частности президиум партии должен определиться с кандидатурой. Далее ее должны согласовать с президентом Науседой. После этого глава государства подаст кандидатуру на утверждение Сейма.

Ближайшее заседание парламента состоится 10 сентября, после завершения летних каникул.

Напомним

Правительство Литвы во главе с Гинтаутасом Палуцкасом приняло решение об отставке после вопросов относительно предпринимательского прошлого премьера.

Ольга Розгон

Новости Мира
Гитанас Науседа
Reuters
Литва