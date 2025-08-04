Президент Литвы Науседа принял отставку правительства и назначил временного премьер-министра
Киев • УНН
Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Гинтаутаса Палуцкаса. Временным премьером назначен министр финансов Шаджюс.
4 августа президент Литвы Гитанас Науседа официально принял отставку правительства премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и назначил временного премьера. Об этом сообщает LRT и агентство Reuters, пишет УНН.
Президент подписал указ об отставке правительства и назначении временного правительства
По данным СМИ, временное правительство возглавит министр финансов Шаджюс.
Римантас Шаджюс - тоже представитель Социал-демократической партии Литвы, как и предыдущий премьер.
Ожидается, что именно социал-демократы, имеющие 52 из 141 места в парламенте, выдвинут нового главу правительства. Однако окончательное решение будет зависеть от согласования с партнерами по коалиции.
Процесс назначения предусматривает несколько этапов, в частности президиум партии должен определиться с кандидатурой. Далее ее должны согласовать с президентом Науседой. После этого глава государства подаст кандидатуру на утверждение Сейма.
Ближайшее заседание парламента состоится 10 сентября, после завершения летних каникул.
Напомним
Правительство Литвы во главе с Гинтаутасом Палуцкасом приняло решение об отставке после вопросов относительно предпринимательского прошлого премьера.