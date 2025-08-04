Президент Литви Науседа прийняв відставку уряду й призначив тимчасового премʼєр-міністра
Київ • УНН
Президент Литви Ґітанас Науседа прийняв відставку уряду Ґінтаутаса Палуцкаса. Тимчасовим прем'єром призначено міністра фінансів Шаджюса.
4 серпня президент Литви Ґітанас Науседа офіційно прийняв відставку уряду прем’єр-міністра Ґінтаутаса Палуцкаса й призначив тимчасового премʼєра. Про це повідомляє LRT і агенство Reuters, пише УНН.
Президент підписав указ про відставку уряду та призначення тимчасового уряду
За даними ЗМІ, тимчасовий уряд очолить міністр фінансів Шаджюс.
Рімантас Шаджюс - теж представник Соціал-демократичної партії Литви, як і попередній прем’єр.
Очікується, що саме соціал-демократи, які мають 52 зі 141 місця в парламенті, висунуть нового очільника уряду. Однак остаточне рішення залежатиме від погодження з партнерами по коаліції.
Процес призначення передбачає кілька етапів, зокрема президія партії має визначитися з кандидатурою. Далі її мають узгодити з президентом Науседою. Після цього глава держави подасть кандидатуру на затвердження Сейму.
Найближче засідання парламенту відбудеться 10 вересня, після завершення літніх канікул.
Нагадаємо
Уряд Литви на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом ухвалив рішення про відставку після питань щодо підприємницького минулого прем'єра.