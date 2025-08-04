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Президент Литви Науседа прийняв відставку уряду й призначив тимчасового премʼєр-міністра

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Президент Литви Ґітанас Науседа прийняв відставку уряду Ґінтаутаса Палуцкаса. Тимчасовим прем'єром призначено міністра фінансів Шаджюса.

Президент Литви Науседа прийняв відставку уряду й призначив тимчасового премʼєр-міністра

4 серпня президент Литви Ґітанас Науседа офіційно прийняв відставку уряду прем’єр-міністра Ґінтаутаса Палуцкаса й призначив тимчасового премʼєра. Про це повідомляє LRT і агенство Reuters, пише УНН.

Президент підписав указ про відставку уряду та призначення тимчасового уряду

повідомив радник президента Томас Бержинскас.

За даними ЗМІ, тимчасовий уряд очолить міністр фінансів Шаджюс.

Рімантас Шаджюс - теж представник Соціал-демократичної партії Литви, як і попередній прем’єр.

Очікується, що саме соціал-демократи, які мають 52 зі 141 місця в парламенті, висунуть нового очільника уряду. Однак остаточне рішення залежатиме від погодження з партнерами по коаліції.

Процес призначення передбачає кілька етапів, зокрема президія партії має визначитися з кандидатурою. Далі її мають узгодити з президентом Науседою. Після цього глава держави подасть кандидатуру на затвердження Сейму.

Найближче засідання парламенту відбудеться 10 вересня, після завершення літніх канікул.

Нагадаємо

Уряд Литви на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом ухвалив рішення про відставку після питань щодо підприємницького минулого прем'єра.

Ольга Розгон

Новини Світу
Гітанас Науседа
Reuters
Литва