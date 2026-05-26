Президент Бразилии Лула начал лучевую терапию после обнаружения рака кожи

Фото: Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва начал профилактический курс лучевой терапии после того, как у него диагностировали рак кожи на ранней стадии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врачей и офис президента, пишет УНН.

Детали

В медицинском заключении больницы Сирио-Либанес отмечается, что 80-летнему лидеру назначили "дополнительное лечение профилактической поверхностной лучевой терапией кожи головы". В то же время врачи подчеркнули, что Лула продолжит выполнять свои обязанности без ограничений.

Пресс-секретарь президента сообщил Reuters, что поражение было "небольшим" и речь идет о раке на ранней стадии. По его словам, Лула должен пройти 15 сеансов терапии для предотвращения дальнейшего развития болезни. Ранее бразильский президент уже проходил лечение от рака горла в 2011 году, а также перенес несколько операций в 2024 году из-за кровоизлияния в мозг.

Президент Бразилии Лула поддержал Папу Льва после критики Трампа