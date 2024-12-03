Предусматривает помощь на более 800 млн долларов: США и Украина подписали "энергетический меморандум"

Глава МИД Украины Андрей Сибига и глава Госдепа США Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.

В ведомстве отметили, что меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 миллионов долларов США.

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"Документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности восстановления ее критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономики", - говорится в сообщении.

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