Предусматривает помощь на более 800 млн долларов: США и Украина подписали "энергетический меморандум"
Киев • УНН
Главы МИД Украины и Госдепа США подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере на сумму до 825 млн долларов. Документ предусматривает восстановление критической инфраструктуры и реформирование энергетического сектора Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига и глава Госдепа США Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно сотрудничества в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.
В ведомстве отметили, что меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 миллионов долларов США.
США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов: что войдет2 дек. 2024, 17:28 • 20200 просмотров
"Документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности восстановления ее критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономики", - говорится в сообщении.
Украинская энергетика находится в критическом состоянии после последнего массированного удара рф - СМИ20 нояб. 2024, 19:47 • 25299 просмотров