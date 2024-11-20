Украинская энергетика находится в критическом состоянии после последнего массированного удара рф - СМИ

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Украинская энергосистема под угрозой после массированной атаки россии, что создает риски для трех действующих АЭС. Greenpeace предупреждает о возможности масштабной радиологической аварии в случае длительного отключения питания реакторов.

Украинская энергосистема находится под угрозой "катастрофического выхода из строя" после массированной атаки россии в воскресенье. Это вызывает серьезное беспокойство относительно безопасности трех действующих атомных электростанций Украины. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.

"россия использует угрозу ядерной катастрофы как ключевой военный инструмент для давления на Украину. Но такие атаки создают риск ядерной катастрофы в Европе, которая может быть более масштабной, чем Фукусима в 2011 году или Чернобыль в 1986 году", - сказал ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни. 

Хотя Greenpeace является независимой организацией, она сотрудничает с украинским правительством. Украинские официальные лица, с которыми связалась Guardian, подтвердили технический анализ кризиса.

Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Павлограде, Виннице, а также в Ровно и Ивано-Франковске. Кроме того, звуки взрывов зафиксировали вблизи границы Украины с Молдовой, где украинская энергосистема подключена к соседней стране и остальной Европе.

Хотя атаки не были направлены непосредственно на три действующие атомные электростанции Украины - Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, Greenpeace отмечает, что россия целенаправленно усилила давление на эти объекты, обстреливая подстанции, которые обеспечивают их питание.

МАГАТЭ сообщило, что в воскресенье основные линии электропередач от четырех подстанций к трем атомным станциям были отключены. На Хмельницкой АЭС наблюдатели зафиксировали громкий взрыв, а две линии к Ровенской АЭС стали недоступными. Мощность шести из девяти ядерных реакторов на трех станциях была снижена.

Атомные станции сейчас генерируют около двух третей электроэнергии в Украине, поскольку предыдущие атаки россии разрушили большинство угольных, мазутных и гидроэлектростанций страны. Greenpeace предупреждает, что серьезные повреждения электроэнергетической инфраструктуры вызывают значительную нестабильность, которая может привести к длительному отключению внешнего питания реакторов.

Украинские АЭС оснащены дизельными генераторами и аккумуляторами с топливом, достаточным для работы в течение 7-10 дней. Однако в случае нехватки топлива или невозможности восстановления электроснабжения существует риск расплавления ядерного топлива, что может вызвать масштабную радиологическую аварию. По словам Greenpeace, такая катастрофа нанесет наибольший удар по Украине, но значительная часть Европы также может подвергнуться воздействию в зависимости от погодных условий.

Напомним 

Сегодня гендиректор Yasno сообщил, что из-за массированного обстрела энергетической инфраструктуры, который состоялся 17 ноября, были повреждены объекты генерации и передачи, что привело к введению графиков отключений.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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