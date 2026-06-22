Правоохранители возобновили расследование по делу о хищении средств, выделенных донорами на реформу прокуратуры

Правоохранительные органы возобновили следственные действия по уголовному производству, в котором расследуется хищение средств, выделенных американскими донорами на реформу органов прокуратуры. Как пишет Судебно-юридическая газета, речь идет о 4,4 млн долларов. Часть средств могла выводиться через ЦПК на ФЛП, пишет УНН.

Издание указывает, что движение по уголовному производству началось после недавнего визита Генерального прокурора Украины в Соединенные Штаты. Речь идет об уголовном производстве № 42016000000000688, которое касается использования средств международной технической помощи на реформу прокуратуры. Уголовное производство было открыто еще в марте 2016 года.

"История производства имеет четкий политико-правовой излом. Производство было открыто еще в марте 2016 года по признакам возможного завладения средствами международной технической помощи, которая выделялась на реформу уголовной юстиции в Украине. Однако в мае того же года, после назначения Юрия Луценко Генеральным прокурором, следственные действия внезапно прекратились. Прокурор публично назвал дело таким, что позорит ГПУ", – указывает издание.

Однако, как указывает Судебно-юридическая газета, в марте 2026 года следственный судья Печерского суда рассматривал ходатайство прокурора о временном доступе к вещам и документам. Определением от 12.03.2026 Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора ОГП и предоставил разрешение на временный доступ к документам Государственного департамента США и Бюро INL по проекту международной технической помощи № 3313. Следствие ищет отчеты о результатах реализации проекта, акты выполненных работ, инвойсы и платежные поручения, чтобы проверить правомерность использования $4,4 млн.

Суть уголовного производства

В период 2014–2016 годов в Украине реализовывался Проект № 3313 "Поддержка реформы уголовной юстиции в Украине", общая стоимость которого составила $4,4 млн.

Главными донорами проекта выступали Правительство США и Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Госдепартамента США (INL).

Официальным бенефициаром и получателем помощи со стороны государства выступала Генеральная прокуратура Украины, где ответственным лицом бенефициара был определен Давид Сакварелидзе, а контактным лицом проекта — Геннадий Качибая. К процессу рецензирования тестов для прокуроров также привлекалась Академия прокуратуры Украины. В то же время важную роль в реализации сопутствующих задач играли неправительственные организации, в частности ОО "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Уголовное производство было начато 16 марта 2016 года по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Поводом для открытия дела стало официальное депутатское обращение народного депутата Игоря Суслова.

По версии следствия, средства проекта использовались через механизм привлечения общественных организаций и ФЛП.

В марте 2016 года Печерский суд города Киева предоставил следователям ГПУ доступ к банковским счетам ОО "Центр противодействия коррупции". В обосновании отмечалось, что ГПУ как бенефициар не получала средств и не заключала договоров, а помощь якобы могла быть использована не по назначению.

Всего в марте и мае 2016 года следователи получили более 27 разрешений на доступ к документам в Казначействе, НБУ и коммерческих банках.

Схема движения средств и позиция следственных органов

Согласно материалам проверки, которые анализировались правоохранителями, финансовая модель взаимодействия между донорами и исполнителями выглядела следующим образом:

Правительство США/INL — Проект №3313 — ОО "ЦПК — Физические лица-предприниматели

В аналитических справках правоохранительных органов отмечалось, что:

примерно 80% полученных средств ОО "ЦПК" перечисляло на счета физических лиц-предпринимателей (ФОП) на основании гражданско-правовых договоров за выполнение разнообразных услуг (экспертные исследования, аналитика, разработка ИТ-решений и т.д.);

отдельно в материалах фигурирует соучредитель ОО "ЦПК" Виталий Шабунин, который, по данным справки, как ФЛП получил за выполнение работ/услуг ориентировочно 800 тыс. грн. Сам факт получения средств не свидетельствует о нарушении законодательства и является предметом оценки правоохранительных органов.

Со своей стороны, привлеченная экспертная группа, как указывает издание, опираясь на материалы следствия, обеспечивала сугубо научное и методологическое сопровождение проекта, в частности создание и валидацию инструментов тестирования для кадрового обновления прокуратуры.

Позиция сторон и дальнейшее движение по делу

Издание указывает, что официальный Вашингтон ранее сообщал, что претензий к использованию выделенных средств нет.

"Таким образом, возникает серьезная правовая коллизия: можно ли инкриминировать растрату или присвоение имущества, если сам собственник (донор) заявляет об отсутствии убытков и полном выполнении условий договора, и влияли ли международные партнеры на ход расследования дела о грантах на реформу прокуратуры?" - говорится в статье.

Издание указывает, что если у следствия есть объективные, надлежащие и достаточные доказательства возможных нарушений национального законодательства при перечислении средств на ФЛП, общество и юридическое сообщество имеют право ожидать соответствующих процессуальных решений, таких как объявление подозрений или направление дела в суд. Если же таких доказательств недостаточно или позиция Посольства США нивелирует состав преступления, общество имеет законное право знать причины, по которым это уголовное производство остается открытым уже более десяти лет.

Анализ уголовного производства №42016000000000688 демонстрирует сложный баланс между внутренней юрисдикцией государства и международными обязательствами в сфере технической помощи.

"Источники предполагают, что активизация или, наоборот, потенциальное закрытие этого дела после международных визитов руководства Офиса Генерального прокурора может свидетельствовать о поиске правового консенсуса. Однако с точки зрения закона, финал в этом деле должен поставить исключительно суд. Любые политические интерпретации должны уступить место юридическому анализу доказательств. Именно абсолютная прозрачность, соблюдение разумных сроков и завершенность процесса способны устранить многочисленные предположения, накопившиеся вокруг этого дела", - подчеркивается в статье.

Судебно-юридическая газета обратила внимание, что на момент публикации в указанном уголовном производстве ни одному лицу не вручено уведомление о подозрении, а информация об обвинительном приговоре суда отсутствует. Приведенные в материале обстоятельства находятся на стадии досудебного расследования и требуют окончательной правовой оценки уполномоченными органами.