Посольство РФ в Лондоне отреагировало на идею о санкциях против Facebook и Twitter

"Сфабрикуйте доказательства, или подпадёте под санкции. Дамиан Коллинз, на дворе 2017, не 1984", - говорится в сообщении.

Добавим, "1984" - роман-антиутопия Джорджа Оруэлла о тоталитарном режиме.

Напомним, Facebook и Twitter угрожают санкции в деле влияния РФ на Brexit.

Make up fake evidence or be sanctioned. @DamianCollins, it’s 2017, not 1984! pic.twitter.com/TK8NphMeiY

