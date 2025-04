Посольство РФ в Лондоні відреагувало на ідею про санкції проти Facebook і Twitter

"Сфабрикуйте докази, або підпадете під санкції. Деміан Коллінз, на дворі 2017, не 1984", - йдеться в повідомленні.

Додамо, "1984" - роман-антиутопія Джорджа Оруелла про тоталітарний режим.

Нагадаємо, Facebook і Twitter загрожують санкції в справі впливу РФ на Brexit.

Make up fake evidence or be sanctioned. @DamianCollins, it’s 2017, not 1984! pic.twitter.com/TK8NphMeiY

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 грудня 2017 р.