Посольство РФ в Лондоні відреагувало на ідею про санкції проти Facebook і Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Посольство Росії в Великій Британії відреагувало на ідею накласти санкції на Facebook і Twitter, якщо ті не нададуть інформацію про активність акаунтів з Росії під час Brexit, передає УНН з посиланням на Twitter російського диппредставництва.
"Сфабрикуйте докази, або підпадете під санкції. Деміан Коллінз, на дворі 2017, не 1984", - йдеться в повідомленні.
Додамо, "1984" - роман-антиутопія Джорджа Оруелла про тоталітарний режим.
Нагадаємо, Facebook і Twitter загрожують санкції в справі впливу РФ на Brexit.
Make up fake evidence or be sanctioned. @DamianCollins, it’s 2017, not 1984! pic.twitter.com/TK8NphMeiY— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 грудня 2017 р.